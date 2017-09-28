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Минфин определился, с чего начать реформу налоговой

28.09.2017 13:32
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Минфин определился, с чего начать реформу налоговой

Обнародованы 10 инициатив министерства, которые должны сделать работу ГФС лучше

В ходе комплексной реформы Государственной фискальной службы (ГФС) Министерство финансов утвердило 10 приоритетных задач на ближайшие два месяца. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"Мы, в первую очередь, будем совершенствовать сервисы и максимально расширять функционал электронного кабинета плательщика, чтобы люди почувствовали разницу во взаимодействии с ГФС", – рассказал глава Минфина Александр Данилюк.

10 инициатив Минфина, которые должны немедленно начать внедряться в ГФС:

  1. Перевод максимального количества услуг онлайн.
  2. Наращивание возможностей call-центра – увеличение мощности путем увеличения количества работников для повышения качества обслуживания.
  3. По результатам аудита IT-структуры ГФС разработать план и начать внедрение рекомендаций. Целью является развитие современной и защищенной IT-инфраструктуры.
  4. Автоматизация камеральных проверок для их большей эффективности и качества.
  5. Совершенствование рисковой модели налоговых проверок – детализация критериев модели рисков.
  6. Сегментация и приоритезация налоговых должников для дальнейшего внедрения стратегии прямых контактов с должниками.
  7. Разработка стратегии и дорожной карты повышения уровня добровольной уплаты налогов.
  8. Исследование удовлетворенности работников ГФС условиями труда и культурой организации (т.н. Organizational Health Index).
  9. Реализация мероприятий по нематериальной мотивации работников ГФС – разработка и внедрение инициатив по неденежного поощрения работников.
  10. Пересмотр функционального и регионального распределения работников.

Эти инициативы значительно повысят эффективность работы ГФС, уверены в Минфине.

"Они положительно повлияют на процесс работы внутри структуры, и являются теми инициативами, которые возможно реализовать в краткосрочной перспективе. Сейчас крайне необходимо получить быстрые и качественные результаты, которые станут фундаментом для будущих преобразований", – отметили в министерстве.

Напомним, Министерство финансов Украины намерено расширить действие информационной системы "единого окна" на операции по перемещению товаров во всех таможенных режимах, а также внести ряд других изменений в работу системы с 1 февраля 2018 года.

Источник: http://www.segodnya.ua 



Теги: Донбасс, реформы, налоги, Минфин
 
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