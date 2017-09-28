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Минфин определился, с чего начать реформу налоговой
Обнародованы 10 инициатив министерства, которые должны сделать работу ГФС лучше
В ходе комплексной реформы Государственной фискальной службы (ГФС) Министерство финансов утвердило 10 приоритетных задач на ближайшие два месяца. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
"Мы, в первую очередь, будем совершенствовать сервисы и максимально расширять функционал электронного кабинета плательщика, чтобы люди почувствовали разницу во взаимодействии с ГФС", – рассказал глава Минфина Александр Данилюк.
10 инициатив Минфина, которые должны немедленно начать внедряться в ГФС:
- Перевод максимального количества услуг онлайн.
- Наращивание возможностей call-центра – увеличение мощности путем увеличения количества работников для повышения качества обслуживания.
- По результатам аудита IT-структуры ГФС разработать план и начать внедрение рекомендаций. Целью является развитие современной и защищенной IT-инфраструктуры.
- Автоматизация камеральных проверок для их большей эффективности и качества.
- Совершенствование рисковой модели налоговых проверок – детализация критериев модели рисков.
- Сегментация и приоритезация налоговых должников для дальнейшего внедрения стратегии прямых контактов с должниками.
- Разработка стратегии и дорожной карты повышения уровня добровольной уплаты налогов.
- Исследование удовлетворенности работников ГФС условиями труда и культурой организации (т.н. Organizational Health Index).
- Реализация мероприятий по нематериальной мотивации работников ГФС – разработка и внедрение инициатив по неденежного поощрения работников.
- Пересмотр функционального и регионального распределения работников.
Эти инициативы значительно повысят эффективность работы ГФС, уверены в Минфине.
"Они положительно повлияют на процесс работы внутри структуры, и являются теми инициативами, которые возможно реализовать в краткосрочной перспективе. Сейчас крайне необходимо получить быстрые и качественные результаты, которые станут фундаментом для будущих преобразований", – отметили в министерстве.
Напомним, Министерство финансов Украины намерено расширить действие информационной системы "единого окна" на операции по перемещению товаров во всех таможенных режимах, а также внести ряд других изменений в работу системы с 1 февраля 2018 года.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, реформы, налоги, Минфин
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