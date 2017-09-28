Минсоцполитики идут обыски: сейфы открывают автогеном

В Министерство социальной политики пришли правоохранители с обыском. Они изымают документы у заместителей министра из сейфов.

Однако кто именно из правоохранителей проводит обыски – пока неизвестно. По данным DT.UA, пресс-секретари НАБУ и СБУ заявили, что операцию проводили не их структуры. В то же время есть информация, что обыски проводила Генпрокуратура.

В общем обыски с изъятием документов проводятся в кабинетах госсекретаря Виктора Иванкевича и двух заместителей министра – Ольги Крентовской и Александра Привалова, а также в канцелярии министерства.

Хозяева о визите гостей были предупреждены. Причиной обысков источник называет вопрос о прохождении гуманитарных грузов, в том числе в АТО.

Поскольку Александр Привалов открывать сейф отказался, его вскрывали автогеном.