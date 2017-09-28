Миротворцы ООН на Донбассе: из Москвы звучит «принципиально важный момент»

28.09.2017 19:12

Россия выступает против введения миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на неконтролируемый Киевом участок российско-украинской границы.

Об этом заявила спикер Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова, пишет ТАСС.

"Звучащие из Киева требования о том, что миссия должна быть размещена на всех территориях "ДНР" и "ЛНР", в том числе по всей линии границы с Россией, ведут к слому существующих форматов и последовательности шагов по Минским соглашениям", - сказала она.

По ее словам, российский проект резолюции был искажен многими СМИ Украины.

"Одна из серьезных проблем в урегулировании - это обеспечение безопасности наблюдателей ОБСЕ. С учетом этого 5 сентября мы внесли в СБ ООН проект резолюции, согласно которому для охраны Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ развертывается миссия ООН, оснащенная легким стрелковым оружием", - объяснила дипломат.

"Принципиально важный момент", подчеркнула Захарова, состоит в том, что миссия ООН по содействию по охране не должна "подменять" минский формат и "нормандскую четверку".

"Мандат миссии должен быть четко ограничен по функциям, ввод миссии осуществляется после разведения сторон и отвода техники и только с согласия сторон", - убеждены во внешнеполитическом ведомстве России.

Источник: https://from-ua.com