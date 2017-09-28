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Назойливым украинцам отключат мобильный и интернет
За что?
Уже с весны 2018 года украинцам смогут блокировать услуги мобильной связи и интернет. Соответствующее постановление по представлению Нацкомиссии по связи и информатизации (НКРСИ) на прошлой неделе принял Кабмин.
Отключат без предупреждения
Оставлять без связи по усмотрению провайдера/оператора можно будет за спам, навязчивые звонки и рассылку всякой «гадости», попытки взлома оборудования провайдера и сторонних организаций, ddos-атаки и т.п. А поставщик, в свою очередь, обязан это документировать.
После отключения поставщик должен будет составить акт, в котором изложить нарушения, ставшие причиной блокировки. И если абонент будет не согласен с решением, его можно будет оспорить на основании такого акта в суде.
По сути, говорят эксперты, это должно выступить сдерживающим фактором. Который не позволит провайдерам беспорядочно и на свое усмотрение отключать клиентов от сети.
Кроме того, четко обозначен и перечень абонентских шалостей, за которые оператор может отказать в предоставлении услуг.
«Закрывается вопрос «а нам показалось, что вы как-то не так телефоном/интернетом пользовались», так как обозначен круг аномалий, при котором допускается блокировка, а документальное подтверждение — обязательно. Решение касается всех — и операторы, и провайдеры имеют право блокировать недобросовестных абонентов», — отметил в разговоре с UBR.ua технический директор провайдера Нетассист Александр Телятников.
За что заблокируют
Впрочем, при необходимости, абонента все же смогут быстро лишить связи. Хотя мобильные операторы уверяют: тем, кто соблюдает правила предоставления телеком-услуг, волноваться не о чем.
«Оператор имеет право приостановить обслуживание на основании ст.38 Закона Украины «О телекоммуникациях», правил предоставления телеком-услуг. Среди причин, которые дают основание для приостановления/прекращения услуг: нарушения маршрутизации трафика, установка нелицензированного оборудования, злонамеренные звонки, распространение спама, осуществление действий, которые препятствуют другим абонентам пользоваться услугами связи, вмешательство в работу телеком сети или оборудования, и т.д.», — рассказала UBR.ua ведущий специалист по связям с общественностью компании Киевстар Ирина Леличенко.
Также урегулировали вопрос оплаты в период такой блокировки. Оператор не сможет выставить счет абоненту за услуги, которые тот не получал.
По мнению участников рынка, такие нововведения ускорят механизмы борьбы с мошенниками, что даст положительный эффект для добросовестных пользователей. Если же клиент был заблокирован по ошибке, необходимо будет связаться с оператором или провайдером для возобновления услуг.
Телефонных мошенников заблокируют
Если раньше для такой блокировки необходимо было пройти множество процедур (обращение в полицию, суд и пр.), то сейчас, руководствуясь лишь внутренними протоколами поставщик услуг будет сам решать, ведет абонент «аномальную активность» или нет.
«Есть случаи, когда при появлении признаков мошенничества со стороны абонентов, оператор может временно приостановить предоставление услуг. Чаще всего, такой подход применяется к абонентам, которые используют средства связи не по их целевому назначению. Например, оператор получает жалобу, что один из клиентов рассылает массово СМС с целью получения денег обманным путем. Ранее компания могла блокировать такого абонента только после расследования с привлечением госслужб. Изменения позволяют операторам и провайдерам временно отключать услуги абонентам на основании внутреннего расследования без привлечения госслужб», — рассказал UBR.ua директор по корпоративным коммуникациям Укртелеком Михаил Шуранов.
Спамерам все ни по чем
В тоже время, засыпать рекламой самих абонентов поставщик услуг по-прежнему сможет. Дело в том, что законодательно «спам» определяется как электронные, текстовые и/или мультимедийные сообщения, которые без предварительного согласия (заказа) абонента умышленно массово направляются на его e-mail или конечное оборудование, кроме сообщений оператора, предоставляющих услугу.
Также, согласно документу, к спаму не относятся сообщения благотворительной направленности. Таким образом, настоящим спамерам оставили лазейку, говорят эксперты.
«Теперь все звонки и сообщения будут идти под этим соусом. И/или мы должны еще создать орган, который будет определять, носит ли такая информация элемент благотворительности или нет», — заметил в беседе с UBR.ua председатель Интернет-ассоциации (ИнАУ) Александр Федиенко.
При этом, не урегулированным остается момент, когда зараженный вирусом ПК пользователя «самостоятельно» занимается рассылкой спама или ddos-атаками. Ведь зачастую пользователь и понятия не имеет, что его компьютер используется зловредным кодом.
Тем не менее, все проблемы провайдеры обещают оперативно решить, не списывать деньги во время отключения и помочь советом, как «почистить» компьютер от вирусов.
Источник: https://from-ua.com с ссылкой на ubr.ua
Теги: Донбасс, мобильный телефон, интернат
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