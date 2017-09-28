Не рассчитали: почему в Украине стремительно растут цены

28.09.2017 19:35

В НБУ сделали прогноз относительно показателя инфляции

Об этом сообщает Знай.

В Нацбанке опасаются, что уровень инфляции в 2017 году окажется значительно более высоким, чем это прогнозировали ранее.

Об этом сообщил заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб, передает пресс-служба ведомства. На сегодняшний день в Украине к концу года прогнозируют инфляцию в пределах 9,1%. Но расчеты могут оказаться неверными.

«Монетарная политика должна реагировать на изменение фундаментальных факторов. Поэтому мы будем внимательно следить, чтобы эти временные факторы не превратились в фундаментальные. Кроме того, могут реализоваться инфляционные риски в плоскости фискальной политики. Если в результате мы увидим высокие риски невозврата инфляции к целевым ориентирам, тогда будем реагировать на это жесткой монетарной политикой», — заявил Сологуб.

Банкир объяснил, что на данный момент главные факторы инфляции удерживают под контролем. Но проблема заключается в временных факторах. Именно они, по его словам, провоцируют рост цен на основные продукты питания. К этой категории относится мясная и молочная продукция, а также овощи.

Напомним, как ранее писала Politeka, выяснилась скандальная правда о том, как отличаются цены на продукты в Великобритании и Украине.

Источник: https://politeka.net