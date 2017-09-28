Огонь дошел до Киева. Катастрофа в Калиновке спровоцировала атаку на Порошенко и может повлиять на поставки оружия в Украину

28.09.2017 07:24

Третья за этот год катастрофа на военных складах может иметь серьезные последствия как политического, так и военно-технического характера.

Взрывы на одном из крупнейших арсеналов страны в Виннице не только нанесли значительный урон запасам боеприпасов, но поставили вопрос об адекватности руководства страны, которая допускает раз за разом повторение таких инцидентов.

Что произошло

В ночь на 27 сентября 2017 года Калиновку (30 км от Винницы) потрясла серия взрывов. Загорелся военный склад с боеприпасами на 48 арсенале воинской части А1119. Здесь хранились ракеты РСЗО "Смерч", "Ураган" и "Град".

Главный редактор сайта "Цензор.нет" Юрий Бутусов сообщил, что взрывы в Калиновке стали очень серьезным ударом по Вооруженным силам.

"Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз. Эта катастрофа лишает нас огромных запасов боеприпасов. Рассредоточить боеприпасы не удалось несмотря на неоднократные нападения противника. Это тяжелейший удар по обороноспособности Украины, который требует чрезвычайных мер и решений", - написал Бутусов на своей странице в ФБ.

Ликвидировать последствия пожара прибыло более 1200 человек, к охране общественной безопасности в области привлекли порядка 3 тысяч работников полиции. На место пожара прибыли премьер-министр Украины Владимир Гройсман, начальник Генштаба Украины Виктор Муженко, глава СБУ Василий Грицак.

Какие версии происшествия

Следствие отрабатывает четыре версии произошедшего. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Генеральной прокуратуры. Однако ни одна из этих версий не была обнародована публично.

В тоже время во власти, эксперты и блогеры говорят о трех основных гипотезах, которыми можно объяснить это чрезвычайное происшествие.

1. Диверсия.

Именно по этой версии начала свое расследование Служба безопасности Украины. В спецслужбе сообщили, что еще до ЧП под Винницей задержали неизвестных, которых после взрывов объявили диверсантами. Советник президента по снабжению армии Юрий Бирюков заявил, что СБУ пыталась перехватить беспилотник, который мог стать причиной пожара. В самом ведомстве эту информацию не комментируют.

"Боец с одного из постов успел доложить о странном звуке. Через несколько секунд начались разрывы на открытой площадке. Периметр охранялся надежно, так что да - похоже на беспилотник. И да, СБУ пыталась перехватить", - написал Бирюков.

Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк объявил, что склады подожгли по прямому приказу Владимира Путина. "Лично для меня, учитывая сегодняшний пожар на 48-м военном арсенале в Калиновке, это очевидно", - утверждает советник министра.

Также сообщалось о группе диверсантов, которых поймали накануне взрыва около Винницы. Правда, почему тогда склады все равно загорелись объяснили путано - мол, поймали, но не всех.

Лояльные к президенту блогеры озвучивали версию, что таким образом якобы "Путин поздравил Порошенко с днем рождения".

Впрочем, эти заявления натолкнулись на волну скепсиса. Многие вспомнили как весенние взрыва в Балаклее также сначала объясняли происками диверсантов, которых подожгли арсенал при помощи беспилотника, но потом эта версия была публично опровергнута.

2. Халатность

Первым публично о нарушении правил несения службы заявил экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж. "В системе вооруженных сил Украины просто отсутствует модель обеспечения безопасности складов, в частности в Калиновке", - подчеркнул Маломуж в комментарии NewsONE.

По его словам, вскоре, из-за такой халатности, Украину защищать не будет чем. В этом случае, заверяет Маломуж, не может нести ответственность лишь один чиновник.

"Четвёртое ЧП на военных складах за столь короткий период. Это система, которая никого не научила, это болезнь, которая прогрессирует. И тут нужно не спихивать все на Россию, а рассмотреть систему безопасности, охрану и режим объекта, последние проверки, ревизии, перераспределение боеприпасов на другие склады. Вопросов будет намного больше. Только тут нужно не голословно обвинять всех и вся, а проводить кропотливую работу, а для начала - локализовать пожар, разминировать территорию, эвакуировать людей, восстановить нормальную жизнь региона. Ну многим проще повторять одно и тоже как мантру", - считает экс-начальник Сумской и Луганской таможен Владимир Орлов.

Как уже писала "Страна" в реестре судебных решений есть несколько приговоров по данной воинской части. По одному из них офицера уличили в воровстве денег, предназначенных на системы пожарной безопасности. В других речь шла о неустанных отношениях.

То есть, с дисциплиной и порядком на этом объекте уже давно были проблемы.

3. Кража и заметание следов

Военный эксперт Олег Жданов назвал еще одну вероятную причину взрывов в Калиновке - воровство, сообщает NewsOne.

"Очень все похоже, как и начиналось в Балаклее. Произошло ночью, сначала тоже говорили, что диверсия, а в итоге все свелось к неосторожному обращению с огнем. Я бы рассматривал версию "халатность" и версию "все украдено до нас". Потому что опять звучат от военачальников заявления, что надо четыре миллиарда гривен на закупку боеприпасов, что израсходовали семь миллионов снарядов, поэтому версию о диверсии я бы ставил на самое последнее место", - сказал эксперт.

Последняя версия заиграла яркими красками в связи с недавними расследованиями авторитетных западных структур - Проект по разоблачению организованной преступности и коррупции OCCRP и Amnesty International. Они обнародовали два доклада, в которых обвиняют Украину в незаконных поставках оружия воюющим режимам Африки и Ближнего Востока. Правозащитники говорят, что оружие из Украины идет в страны, где в разгаре гражданские конфликты - в частности, в Судан, Эритрею, Уганду, Чад, Бурунди. Поставки оружия проходят через компании-посредников. Далее украинское оружие перепродается в страны третьего мира, куда продавать оружие запрещает ООН.

По данным расследователей, у них в наличии есть документы за период с 2014 по 2016 год включительно, среди них - контракты, корреспонденция, финансовые отчеты. Согласно этим документам, через украинские компании прошло не меньше 26 контрактов на поставки оружия на общую сумму $29,5 млн. в 2015 и 2016 годах.

Например, компания купила в Польше военный транспорт стоимостью не менее $4,1 млн, а затем отправила его в Украину, предварительно разобрав на запасные части. Далее 45 единиц техники были переправлены в Восточную Африку через Объединенные Арабские Эмираты.

Организация OCCRP привела механизм, по которому происходит продажа оружия. Так, частные украинские компании "Техимпекс" и S-Profit (в докладе отмечается, что бенефициар компании - украинец) закупает, якобы, запчасти в различных странах Восточной Европы - Польше, Словакии, Молдовы, Болгарии, Венгрии, Румынии, Боснии и Герцеговине. Однако, под видом запчастей приходит именно оружие. Далее "Техимпекс" продает эти партии "дочкам" "Укрспецэкспорта", которые со своей наценкой от 9 до 17% отправляют это оружие африканским странам. Оттуда оружие попадает в горячие точки, например, в Южный Судан, Сирию или Эритрею, куда официально продажа оружия запрещена Организацией Объединенных Наций.

Всю полученную информацию Amnesty International уже предоставила британским властям.

По сути, из доклада следует, что именно Украина является перевалочной базой в поставках оружия из западных стран в зоны конфликтов в Африке.

И хоть в "Укрспецэкспорте" и в "Техимпексе" опровергли информацию изложенную в докладах двух организаций, сомнения остались у многих. Более того, в соцсетях стали проводить прямые параллели между расследованием Amnesty и OCCRP с одной стороны, и пожаром на военном складе с другой. Мол, таким образом могли заметать следы.

"Там черт ногу сломит, прежде чем разберется, сколько на этих складах чего было и сколько чего сгорело. Внутренний аудит станет невозможным. Поэтому это вполне жизнеспособная версия", - сказал "Стране" политолог Андрей Золотарев.

Собеседник "Страны", ранее работающий в "Укрспецэкспорте" напомнил "Стране" об аналогичной ситуации в Артемовске в 2003 году.

"На моей практике уже было такое в Артемовске, горели 10 из 17 складов, взорвалось 3 тысячи тонн снарядов. Но город маленький, поэтому сразу узнали, что оружие продавали по частям, а списать надо", - говорит собеседник "Страны".

Тогда из-за пожара на складах снаряды повредили 66 многоквартирных и 120 частных жилых домов, пять школ и три больницы. Следствие установило, что военнослужащие при помощи сварки резали металлоконструкции на складе для продажи. Непосредственно пожар начался из-за разрезания рельсов в 40 см от ящиков с боеприпасами. Виновники получили по 8 лет лишения свободы.

Какими будут политические последствия

С самого начала эта история приобрела политический оттенок неблагоприятный для действующего президента.

Начнем с того, что взрыв случился на его день рождения.

Далее последовало длительное молчание главы государства, несмотря на то, что премьер-министр Владимир Гройсман еще ночью заявил, что выезжает в Винницу и активно комментировал ситуацию.

Первое заявление президента (в виде записи на его странице в Facebook) появилось спустя 12 часов после появления информации о взрыве. Президент пообещал собрать военный кабинет, чтобы принять некие решительные меры.

Но на момент публикации кабинет так и не был созван, Порошенко на публике не появлялся, а в политических кругах прошел слух, что президента в эти дни нет в стране, так как он решил за границей отметить свой день рождения. Впрочем, официальных подтверждений этому не было.

По данным "Страны", Порошенко прибыл в Администрацию президента лишь поздно вечером в среду.

Нестандартной для таких случаев оказалась и реакция провластного лагеря.

Обычно здесь во всем винили "руку Кремля", а замечания, что ответственность за очередной взрыв складов должны нести и украинские власти, допустившие такое, отметались как предательские и пораженческие.

Эту линию, в общем и целом, еще с вечера вторника вела армия "порохоботов", однако, неожиданно, не встретила взаимности со стороны другой части власти - "Народного фронта" и ориентированных на него экспертов, журналистов и блогеров.

Тон задал главред сайта "Цензор.нет" Юрий Бутусов (считается близким к секретарю СНБО Александру Турчинову). Он хоть и обвинил в диверсии Россию, но основной огонь критики сосредоточил на Генштабе ВСУ, из-за провалов в вопросах безопасности которого взрывается уже который склад подряд.

Еще больше удивил общественность ближайший соратник главы МВД, депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко. Он не стал винить во всем "руку Кремля" (как обычно), а заявил, что ответственным за пожар на складе боеприпасов в Калиновке является лично глава Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко и его заместитель, который отвечает за сохранность военных складов.

Более того, он прямо указал президенту Порошенко на возможные последствия его бездействия: "если Верховный главнокомандующий продолжит делать вид, что ничего не происходит после взрывов складов в Сватово, Балаклее и Калиновке, и не делать кадровых выводов на самом верху, то это - преступно по отношению к безопасности нашей страны".



Примерно в том же духе один за другим высказался и целый ряд блогеров близких к лидерам "Народного фронта".

Эксперты считают это сигналом наступления НФ и лично Авакова на позиции президента. Первой целью атаки является смещение Муженко со своего поста. У него давние напряженные отношения с Турчиновым и Аваковым.

При том, что Муженко себя позиционирует как верного солдата президента, готового выполнить любой приказ (в отличие от главы Нацгвардии Аллерова, который наладил плотный контакт с главой МВД).

Возможное увольнение нынешнего главы Генштаба означало бы серьезное ослабление влияние президента в силовом блоке и, соответственно, резкое усиление позиций Авакова.

В виду этого эксперты пока не верят, что президент готов пойти на "сдачу" своего человека.

"Аваков, по сути, уже обвинил лично Порошенко в халатности и устами Геращенко потребовал отставку главы Генштаба Муженко. А силовая вертикаль Порошенко продолжит отстаивать версию диверсию агентов Путина, - говорит "Стране" политический аналитик Дмитрий Корнейчук. - Но, думаю, вряд ли стоит ожидать громких кадровых отставок. Порошенко уже показал, что "своих" просто так не сдает, а только в обмен на что-то. В данном случае, за Полторака или Муженко ему ничего не предлагают, а реакция общества его особо не волнует".

"Склады взрывались, взрываются и будут взрываться. Но в нашей политической традиции без козла отпущения никак. Атакуют не столько Муженко, сколько Порошенко. Это алаверды от Авакова, которого президентская сторона сочла главным виновником в прорыве Саакашвили через границу. Идет борьба внутривидовая, а она, как известно, самая жесткая и самая кровавая", - считает политолог Андрей Золотарев.

В свою очередь, политолог Вадим Карасев считает, что Аваков продолжит свое наступление на Порошенко.

"Мы видим попытку Авакова надавить на Порошенко. Попытку ослабить силовое крыло президентской команды. Если президент поддастся этому шантажу, то ключевым силовиком останется министр внутренних дел. Любые отставки - это признак слабости Порошенко. Но можно будет в качестве компенсации поторговаться за другие посты. И мы, несомненно, эти торги еще увидим", - считает Карасев.

Удар по идее поставок летального оружия

Еще одним из важных последствий взрыва является подрыв доверия к нашей стране как к партнеру по военно-техническому сотрудничеству. Особенно, если учитывать появившиеся буквально накануне доклады Amnesty и OCCRP по участию Украины в незаконных схемах по поставкам оружия.

Эти два события могут дать Вашингтону аргументированный повод не поставлять Украине летальное оружие. Ведь Киев "внезапно" показал себя полностью неспособным обезопасить эти поставки - как от случайного взрыва, так и от нелегальной перепродажи за рубеж.

Об этом также говорят политики. "Для иностранных союзников может показаться очень рискованным предоставлять военную помощь, особенно летальную оружие, стране, которая не способна на собственной территории обеспечить необходимую защиту стратегическим объектам, которые находятся за сотни километров от линии огня", - заявил лидер партии "Свобода" Олег Тягнибок, потребовав отдать под трибунал военно-политическое руководство Украины.