ПОМОЩЬ ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА МОГУТ НАЗНАЧИТЬ НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ

28.09.2017 09:53

Если мама свое заявление о назначении такой помощи отправит по электронке. И на нем будет ее цифровая подпись.



Тогда в УСЗН должны назначить выплату такой помощи на следующий день после получения заявления.



Это стало возможным после внесения Кабинетом министров изменений в документы, регламентирующие назначение и выплату помощи семьям с детьми.



Постановление утверждено , 27 сентября («Обозреватель»).





