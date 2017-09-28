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Размер «отопительных» субсидий в Украине будет рассчитываться по-новому
Размер субсидий на предстоящий отопительный период будет рассчитываться с учетом доходов граждан за I и II кварталы этого года, а на следующий неотапливаемый период - за III и IV кварталы 2017 года. Об этом сегодня, 28 сентября сообщил Кабинет министров у себя в Facebook, передает Корреспондент.
"На новый отопительный сезон 2017/18 годов - с 1 октября 2017 года - при расчете размера субсидии будут учитываться доходы граждан за I и II квартал 2017 года, а на неотапливаемый период - с 1 мая 2018 года - за III и IV квартал 2017 года", - сказано в сообщении.
В правительстве уверены, что такое решение будет более справедливым по отношению к украинцам. По мнению чиновников, социально несправедливо брать во внимание прошлогодние доходы гражданина, поскольку человек мог лишиться работы и в этом году нуждается в помощи в оплате коммунальных услуг.
Кабмин также напомнил, что в мае-июне этого года возникли задержки с переназначением субсидий на летний период, потому что фискальная служба не смогла вовремя предоставить информацию о доходах граждан за I квартал текущего года.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, отопление, субсидия
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