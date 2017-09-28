Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Размер «отопительных» субсидий в Украине будет рассчитываться по-новому

28.09.2017 16:12
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Размер «отопительных» субсидий в Украине будет рассчитываться по-новому

Размер субсидий на предстоящий отопительный период будет рассчитываться с учетом доходов граждан за I и II кварталы этого года, а на следующий неотапливаемый период - за III и IV кварталы 2017 года. Об этом сегодня, 28 сентября сообщил Кабинет министров у себя в Facebook, передает Корреспондент.

"На новый отопительный сезон 2017/18 годов - с 1 октября 2017 года - при расчете размера субсидии будут учитываться доходы граждан за I и II квартал 2017 года, а на неотапливаемый период - с 1 мая 2018 года - за III и IV квартал 2017 года", - сказано в сообщении.

В правительстве уверены, что такое решение будет более справедливым по отношению к украинцам. По мнению чиновников, социально несправедливо брать во внимание прошлогодние доходы гражданина, поскольку человек мог лишиться работы и в этом году нуждается в помощи в оплате коммунальных услуг.

Кабмин также напомнил, что в мае-июне этого года возникли задержки с переназначением субсидий на летний период, потому что фискальная служба не смогла вовремя предоставить информацию о доходах граждан за I квартал текущего года.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, отопление, субсидия
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх