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Росіяни масово їдуть до Києва з несподіваної причини
Штат дипломатичної місії США в Росії скорочено на 755 осіб
В результаті з 1 вересня неімміграційні візи в США жителі Російської Федерації можуть отримати тільки у посольстві в Москві, а консульства Санкт-Петербурга, Єкатеринбурга та Владивостока припинили свою роботу.
Нагадаємо, що це стало наслідком “дипломатичної війни“, яка наприкінці липня завершилася посиленням санкцій проти Росії з боку Сполучених Штатів Америки.
В умовах, що склалися, посольство в Москві не встигає обробляти всі заявки на отримання неімміграційної візи. Тому уряд США рекомендував російським громадянам звертатися за візами до посольства в Києві.
У підсумку в українській столиці відзначається наплив туристів з РФ, які хочуть отримати американську візу. Проте, як відзначають експерти, це може перетворитися для росіян в справжній квест після того, як на російсько-українському кордоні буде введено біометричний контроль.
Нагадаємо, як раніше писала Politeka, американське посольство знайшло незвичайний спосіб видачі росіянам віз. Як стало відомо, після введення відповідних санкцій, американське консульство істотно скоротило кількість своїх дипломатів в Росії.
Джерело: https://politeka.net з посиланням на УП
Теги: Донбасс, Киев, россияне
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