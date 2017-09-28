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Составлен рейтинг самых чистых рек Украины
Портал Слово и Дело составил рейтинг водоемов Украины с самой чистой водой, информирует replyua.net. При этом отмечается, что все реки Украины не дотягивают до идеальных показателей.
Самые плохие показатели качества воды были зафиксированы в двух реках бассейна Приазовья – в Кальчике и Кальмиусе, как раз в том месте, где находится самый грязный в Украине с точки зрения экологии Мариуполь.В текущем году в этих реках экологи зафиксировали уже около тридцати случаев загрязнения воды опасными веществами, такими, как соединения азота, хрома и марганца. Также самой грязной рекой была названа Полтва, протекающая через Львов. По словам экспертов, самой чистой рекой страны сейчас можно назвать Днепр, хотя и он считается умеренно загрязненным.
Самые плохие показатели качества воды в Днепре фиксировались в Днепродзержинском, Кременчуцком, Каневском и Киевском водохранилищах. Также эксперты отметили, что в реках Украины можно найти самые разные опасные соединения, и единственное соединение, которого сейчас не наблюдается в водоемах, - это нефть.
Теги: Украина, Донбасс, рейтинг, озеро
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