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Срочная новость: военным дали приказ стрелять в людей

28.09.2017 10:15
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Срочная новость: военным дали приказ стрелять в людей

Без предупреждения?

ВСУ пообещали стрелять в подозрительных лиц возле военных объектов после взрывов в Калиновке.

После взрывов на военных складах в Калиновке на территории военных частей Сухопутных войск ВСУ введен усиленный режим охраны.

В Командовании Сухопутных войск отмечают, что личный состав, который привлекается к несению службы в суточном наряде и обеспечению охраны, согласно военным статутам, “имеет право применять оружие во время несения службы”.

Несанкционированное проникновение на территорию объектов военных частей влечет ответственность в соответствии с законодательством Украины. Граждан так же призвали сообщать о подозрительных лицах возле военных объектов или мест дислоцирования войск.

Трасса Винница-Житомир-Киев перекрыта.

Напомним, что в Калиновке горит крупнейший в ВСУ склад боеприпасов. Сама Калиновка находится совсем недалеко от Винницы, что стало причиной перекрытия трассы на Киев.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Калиновка, военные, стрельба
 
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