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Страшная инфекция: подробности массового отравления во Львове
Стало известно, что на сегодняшний день инфекция уложила на больничную койку более 50 человек
Об этом сообщает пресс-служба департамента гражданской защиты Львовской ОГА.
Причиной массового отравления людей стала копченая рыба с сальмонеллой, которая была куплена на рынке.
«По состоянию на 27 сентября, всего пострадавших от вспышки инфекции66 человек, в том числе 7 детей. На амбулаторном лечении находятся 6 человек. После проведения лабораторных исследований всем пациентам поставлен диагноз — сальмонеллез. Состояние пациентов, находящихся в стационаре, — средней тяжести с улучшением», — констатирует Львовская госадминистрация.
По факту массового отравления возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 325 УК Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).
Напомним, как ранее писала Politeka, во Львове увеличилось количество пострадавших от отравления копченой рыбой. В больницы с диагнозом «острая кишечная инфекция» доставлены 32 человека.
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, Львов, отравление, инфекция
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