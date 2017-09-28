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У Русланы Писанки появился новый "муж" на шоу "Зважені та щасливі"
Участники продолжат соревноваться и менять свою жизнь
Участники шоу "Зважені та щасливі" уже месяц борются за новые тела. Участники продолжат соревноваться и менять свою жизнь.
По правилам этой недели команда Оранжевых, которая получила власть на прошлом взвешивании, сможет перемешать всех участников сезона и создать новые пары. Всю неделю они должны будут проходить конкурсы, и тренироваться с другими партнерами.
"Это кошмар! Я не представляю, как я смогу пройти этот этап без своего Игоря, – комментирует Руслана. – Меня пугает партнерство с другим участником. Его тоже зовут Игорь. Но мы люди из совершенно разных миров!".
Все участники уверены, что новоиспеченная пара не сможет найти общий язык, поскольку Игорь из розовой команды для Русланы не авторитет. Даже тренер шоу Слава Узелков был удивлен такой паре и переживал, чтобы Руслане не было страшно с таким партнером как Игорь. "Я человек спокойный, но могу вспылить", – прокомментировал новый "муж" Русланы.
Напомним, Руслана Писанка поделилась впечатлениями о тренировках на проекте. "Спросите любого человека с лишним весом, который прошел испытание в спортзале, он не назовет ни одного любимого упражнения. К сожалению, все тяжело. Любимых упражнений пока нет. Бежать по дорожке тяжело, поэтому пока хожу. Бежать вокруг озера на базе похудения тоже. Силовые упражнения с гантелями и бодибарами тоже легкими не назовешь. Все дается очень тяжело. Я не думала, что работа с бицепсами, трицепсами, гантелями будет настолько сложной. Есть один любимый момент в тренировках, когда тренер говорит: "Тренировка окончена", – говорит Руслана.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, муж, Руслана Писанка, Зважені та щасливі
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