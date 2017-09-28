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У школах Львова заборонили збирати кошти
Усім батьківським комітетам та працівникам львівських навчальних закладів заборонили займатися збором коштів з батьків школярів з метою вирішення питань фінансового характеру, зокрема, для покращення матеріально-технічного стану закладів, проведення ремонтних робіт, відзначення свят та ювілеїв тощо. Як інформує replyua.net, наказ відповідного змісту підписала начальник управління освіти Львівської міської ради Зоряна Довганик.
За інформацією видання «Форпост», персональна відповідальність за причетність до протиправних дій зі збору коштів представниками управління освіти була покладена на очільників навчальних закладів міста. На переконання голови батьківського комітету Львівської області, це не є підставою для заборони батькам допомагати навчальним закладам.
«Ми вважаємо, що допомагати можна і потрібно, проте це повинно відбуватися на законних і прозорих підставах. У кожного закладу є особистий рахунок, на який можна переказати свої добровільні пожертвування. Перераховуючи кошти, потрібно вказати, для чого вони призначаються і для якого класу вони будуть переказані», - розповіла Пономарьова.
Теги: Донбасс, Львов, деньги, школа
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