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У украинских бойцов появился шанс интегрироваться в мирную жизнь и поверить в себя
Такие проекты, как «Игры непокоренных», позволяют участникам боевых действий почувствовать себя нужными, не брошенными, ощутить внимание к себе. Об этом в эксклюзивном комментарии интернет-изданию Новости Украины – From-UA рассказал политический и военный аналитик, боец 95-й аэромобильной бригады Юрий Кочевенко.
Комментируя успехи украинских участников проекта «Игры непокоренных», который сейчас проходит в Канаде, наш собеседник отмечает следующее: «В целом для участников боевых действий, которые получили травмы или инвалидность, да и для любого участника боевых действий процесс социализации в мирную жизнь непрост. И конечно такие проекты, нужны: они дают возможность человеку почувствовать себя нужным, не брошенным, ощутить внимание к себе».
По мнению эксперта, подобные соревнования дают участникам боевых действий ориентиры, цели в жизни, которые позволяют восстановиться, в первую очередь, психологически и, что немаловажно, физически.
«Есть мотивация для физического роста, чтобы вернуться обратно, интегрироваться в мирную жизнь. А соревновательный уровень таких проектов добавляет мотивации, драйва. Это очень здорово, я всей душой поддерживаю такие вещи. И то, что наши ребята так прекрасно выступают, это чудесно», - отмечает Юрий Кочевенко.
«Кстати, у нас в Украине тоже прошел большой проект - «Игры героев» или «Игры непокоренных», - добавляет собеседник издания.
Военный эксперт также обращает внимание на то, что сегодня уделяется достаточно внимания общей физической подготовке в войсках.
«Тем более, что сейчас мобилизированных в вооруженных силах уже нет, остались только контрактники - то есть люди, которые добровольно и осознанно пошли служить.
Как правило, это люди более молодые, чем были мобилизированные. Требования сейчас выше, этому уделяется большое внимание. Недавно были введены новые стандарты по НАТОвской системе «Барс» по физической подготовке. То есть в целом есть тенденция к улучшению, особенно это касается боевых частей, в первую очередь десантных войск, войск специальных операций и так далее», - отмечает Юрий Кочевенко.
Напомним, ранее интернет-издание Новости Украины – From-UA сообщало о том, что нынешние "Игры непокоренных" будут продолжаться до 30 сентября. В них принимают участие 17 национальных команд с 550 участниками. Украина впервые участвует в "Играх непокоренных" в Канаде.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, Канада, игра, военные
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