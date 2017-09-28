Украинский телеканал облажался в прямом эфире (ФОТО)

28.09.2017 12:47

Украинский телеканал "Прямой" допустил ошибку в написании имени известного чешского политического деятеля Вацлава Гавела.

В прямом эфире ведущие задали украинцам вопрос: Кого из известных лидеров стран зрители канала хотели бы видеть на посту президента Украины?

В качестве вариантов ответов были предложены две кандидатуры: корейский диктатор Ким Чен Ын и первый президент Чехии Вацлав Гавел. С именем чеха редакторы канала не справились, назвав его Вроцлавом.

Источник: https://from-ua.com