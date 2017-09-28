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В Минфине рассказали, когда может заработать монетизация субсидий в Украине
Необходимость перехода к монетизации и адресности субсидий "уже давно перезрела", отметил замминистра
Проект постановления Кабмина по монетизации субсидий, разработанный Министерством финансов, уже финализирован и одобрен правительственным комитетом, и выносится на общественное обсуждение. Об этом сообщает пресс-служба министерства в Facebook.
Ключевые положения постановления о монетизации субсидий:
- отменить клиринговые расчеты по субсидиям;
- установить прямые взаиморасчеты с субъектами хозяйствования – поставщиками жилищно-коммунальных услуг;
- перечислять субвенции непосредственно под фактически потребленные ресурсы, а не по начисленным субсидиям;
- использовать субвенции исключительно на расчеты за поставленные ресурсы и уплату налоговых обязательств в бюджет;
- ввести "автоматическое" финансирование субвенции согласно помесячной росписи;
- исключить "ручное" вмешательство в расчеты с субъектами хозяйствования.
"Необходимость перехода от устаревшей и неэффективной модели предоставления субсидий к их монетизации и адресности – уже давно перезрела. И вот, наконец, нам удалось разработать действенную модель монетизации, которая будет способствовать энергоэффективности и обеспечению платежной дисциплины, а также будет легкой в реализации и администрировании", – отметил заместитель министра финансов Сергей Марченко.
По результатам общественного обсуждения проект постановления будет вынесен на рассмотрение правительства и, в случае одобрения, уже с 1 января 2018 года в Украине будет запущен процесс монетизации субсидий на уровне предприятий жилищно-коммунального хозяйства.
Напомним, вице-премьер-министр Павел Розенко сообщил, что 2 миллиона украинских семей получат монетизацию субсидий, сэкономленных за счет сокращения потребления электроэнергии и газа.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, субсидия, монетизация, Минфин
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