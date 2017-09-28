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В НБУ нашли виновников ослабления гривни

28.09.2017 09:25
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В НБУ нашли виновников ослабления гривни

Национальный банк Украины (НБУ) отрицает влияние на ситуацию на валютном рынке отсрочки финансирования по программе Международного валютного фонда (МВФ), объясняя ослабление национальной валюты в сентябре другими факторами, сообщает InfoResist.
«Спекуляции в СМИ относительно ожидаемой осенью девальвации гривны влияют на настроения населения, в сентябре уже увеличило объемы покупки иностранной валюты, несмотря на тенденции, которые наблюдались с начала года», — заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий.
Согласно релизу, на встрече с руководителями сорока крупнейших банков 26 сентября он отметил, что с начала года объемы экспорта выросли более чем на 20%.
«Динамика экспортных поступлений сегодня гораздо лучше, чем мы ожидали. В то же время наблюдается и рост объемов импорта на фоне оживления экономики», — сказал Чурий.
Как сообщалось, после укрепления в течение лета до уровня 25,44 грн/$1, официальный курс снизился к 28 сентября до 26,47 грн/$1, а Нацбанк, выкупавший избытки валюты летом, вынужден был несколько раз выходить на рынок с ее продажей.



Теги: НБУ, гривня, курс валют
 
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