В Раде начали работу над законопроектом о криптовалютах

28.09.2017 22:12

Криптовалюта – крайне рискованный спекулятивный финансовый инструмент, считает Рыбалка

Комитет Верховной Рады по вопросам финансовой политики начал разработку законопроекта о криптовалюте. Об этом на своей странице в Facebook написал глава комитета Сергей Рыбалка.

Многие страны уже работают над собственными системами регулирования обращения криптовалют, отметил глава профильного комитета.

"Мы не имеем права закрывать глаза на эту проблему по нескольким причинам.

Наш IT-потенциал позволяет Украине претендовать на лидерство в развитии новых финансовых технологий, и нам крайне необходим развитие цивилизованного рынка", – заявил Рыбалка.

По его словам, Украина также заинтересована в привлечении новых инвестиций.

"Но сегодня криптовалюта – это крайне рискованный спекулятивный финансовый инструмент, который не имеет никакой реальной стоимости кроме спекулятивного спроса", – отметил Рыбалка.

Глава комитета отметил, что "опыт нашего банкопада и финансовых пирамид обязывает нас думать о защите интересов людей, которых могут массово обмануть".

Согласно сообщению, на совещании в комитете присутствовали представители Нацбанка Украины, Минфина, других государственных органов, представители рынка криптовалют и эксперты отрасли.

"Собираем мнения и предложения и будем писать проект закона", – резюмировал Рыбалка.

Напомним, ранее НБУ отказался признавать Bitcoin валютой. Криптовалюты, по мнению Нацбанка, также не являются платежным средством.

"Мировые регуляторы не озабочены какой-то угрозой криптовалют из-за их маленького объема. Они озабочены лишь тем, что люди могут потерять деньги, и мошенничеством, которое может быть (с криптовалютами – Ред.)", – заявил замглавы Нацбанка Олег Чурий.

Источник: https://www.segodnya.ua