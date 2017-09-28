Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Украине грядет очередное подорожание: от чего придется отказаться беднякам

28.09.2017 14:32
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Украине грядет очередное подорожание: от чего придется отказаться беднякам

В ближайшие месяцы в Украине на 20% подорожают хлеб, молоко и мясо. Такой прогноз озвучили в Ассоциации фермеров и частных землевладельцев, говорится в сюжете программы "Сніданок з "1+1".

Подорожание состоится уже до декабря. Специалисты объясняют это участившимися случаями заболевания свиней на африканскую чуму, а также недостатками в налоговой сфере.

Вырастут и цены на овощи. Как прогнозируют аграрии, уже в октябре борщевой набор подорожает минимум в полтора раза. А все - из-за сокращения в Украине производства этих культур.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, подорожание
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх