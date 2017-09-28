Главная / Новости / Украина / В Украине грядет очередное подорожание: от чего придется отказаться беднякам
Последние новости раздела
- Страшная инфекция: подробности массового отравления во Львове14:46
- В Украине грядет очередное подорожание: от чего придется отказаться беднякам14:32
- ФСБ похитила экс-охранника Дмитрия Яроша, - СМИ14:20
- У Русланы Писанки появился новый "муж" на шоу "Зважені та щасливі"14:06
- ЖИТЕЛИ 42-Х ПОСЕЛКОВ ПРИФРОНТОВОЙ ЗОНЫ ПОЛУЧАТ НАБОРЫ ВЫЖИВАНИЯ В ОКТЯБРЕ13:49
- Минфин определился, с чего начать реформу налоговой13:32
- Контрразведке стали известны имена личностей двух российских генералов, которые руководили террористами на Донбассе13:18
- Украинский телеканал облажался в прямом эфире (ФОТО)12:47
- Под контролем: Гройсман о ситуации в Калиновке12:35
- У украинских бойцов появился шанс интегрироваться в мирную жизнь и поверить в себя12:15
В Украине грядет очередное подорожание: от чего придется отказаться беднякам
28.09.2017 14:32
В ближайшие месяцы в Украине на 20% подорожают хлеб, молоко и мясо. Такой прогноз озвучили в Ассоциации фермеров и частных землевладельцев, говорится в сюжете программы "Сніданок з "1+1".
Подорожание состоится уже до декабря. Специалисты объясняют это участившимися случаями заболевания свиней на африканскую чуму, а также недостатками в налоговой сфере.
Вырастут и цены на овощи. Как прогнозируют аграрии, уже в октябре борщевой набор подорожает минимум в полтора раза. А все - из-за сокращения в Украине производства этих культур.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, подорожание
Читайте также:
- Эксперты прогнозируют снижение цен на "хрущевки"
- Цены в феврале: "прыгнут" молоко, сахар, овощи и фрукты
- В Украине начнется распродажа шахт
- В Луганске началась забастовка шахтостроителей
- Известный экономист: "Валютные "качели" - это следствие революции, их нужно просто переждать"
- Жесть: в Украине повышают тарифы на 120%!
- ЖИТЕЛИ 42-Х ПОСЕЛКОВ ПРИФРОНТОВОЙ ЗОНЫ ПОЛУЧАТ НАБОРЫ ВЫЖИВАНИЯ В ОКТЯБРЕ13:49
- Контрразведке стали известны имена личностей двух российских генералов, которые руководили террористами на Донбассе13:18
- К оккупированному Донбассу приближается огромная колонна грузовиков11:12
- Наркотики и насилие: что царит в тюрьмах «ЛДНР»09:42
- На КПП Донбасса создадут "фирменный украинский стиль"22:35
- Украинских военных хотят пересадить на велосипеды20:08
- Азовское море опасно обмелело19:43
- Вышла в окно 5-го этажа: в Луганске покончила с собой помощница скандального пропагандиста “Л/ДНР” Филлипса15:01
- "В Луганске сейчас творится беспредел! Родителям срочно нужна помощь!" - пророссийская украинка из Санкт-Петербурга шокировала Сеть рассказом из Луганска14:19
- Москва не собирается заканчивать войну на Донбассе - стало известно о новом приказе кремлевских "кураторов"12:59
- Мережу полонив незвичайний кіт з пальцями, як у людини (ФОТО)15:05
- Страшная инфекция: подробности массового отравления во Львове14:46
- В Украине грядет очередное подорожание: от чего придется отказаться беднякам14:32
- ФСБ похитила экс-охранника Дмитрия Яроша, - СМИ14:20
- Сегодня «Динамо» и «Заря» сыграют в Лиге Европы14:10
- У Русланы Писанки появился новый "муж" на шоу "Зважені та щасливі"14:06
- ЖИТЕЛИ 42-Х ПОСЕЛКОВ ПРИФРОНТОВОЙ ЗОНЫ ПОЛУЧАТ НАБОРЫ ВЫЖИВАНИЯ В ОКТЯБРЕ13:49
- Минфин определился, с чего начать реформу налоговой13:32
- Контрразведке стали известны имена личностей двух российских генералов, которые руководили террористами на Донбассе13:18
- Смерть Хью Хефнера: кому достанется наследство13:01
- Мережу полонив незвичайний кіт з пальцями, як у людини (ФОТО)15:05
- О вреде сыра11:48
- За какие продукты щитовидка скажет вам «спасибо»10:00
- Що не можна їсти під час похмілля?08:26
- Значение случайных событий: о чем нас предупреждает Вселенная08:08
- ТОП 3 масла для ідеальних густих брів07:54
- Ученые сделали неожиданное заявление об аквариумных рыбках07:17
- "Выйдите из потустороннего мира борьбы за власть": Украинский волонтер эмоционально обратилась к Порошенко20:41
- Излишняя чистота - причина болезней18:43
- Вокруг каждого человека возведены крепостные стены18:26
- Места силы в квартире: где хранить деньги, чтобы они приумножались
- У певицы Джамалы серьезные проблемы
- Советник Захарченко угрожает Украине уничтожением: названа причина, которая заставит армию "ДНР" начать наступление на Киев
- Частная разведка США озвучила сроки ввода миротворцев на Донбасс
- СРОЧНО! Украинские разведчики в ловушке боевиков
- "МГБ ДНР" начало зачистки "освободителей" в Горловке: Саня Кошка и Вова Камаз уже на подвале - соцсети сообщили подробности
- "В Луганске сейчас творится беспредел! Родителям срочно нужна помощь!" - пророссийская украинка из Санкт-Петербурга шокировала Сеть рассказом из Луганска
- Незнакомый номер? Эксперт рассказал, как ставят на прослушку в Украине
- Москва не собирается заканчивать войну на Донбассе - стало известно о новом приказе кремлевских "кураторов"
- У Кремля начались большие проблемы с "армиями Л/ДНР" - "кураторы" приняли отчаянное решение