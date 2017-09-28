В Украине грядет очередное подорожание: от чего придется отказаться беднякам

28.09.2017 14:32

В ближайшие месяцы в Украине на 20% подорожают хлеб, молоко и мясо. Такой прогноз озвучили в Ассоциации фермеров и частных землевладельцев, говорится в сюжете программы "Сніданок з "1+1".

Подорожание состоится уже до декабря. Специалисты объясняют это участившимися случаями заболевания свиней на африканскую чуму, а также недостатками в налоговой сфере.

Вырастут и цены на овощи. Как прогнозируют аграрии, уже в октябре борщевой набор подорожает минимум в полтора раза. А все - из-за сокращения в Украине производства этих культур.

Источник: https://from-ua.com