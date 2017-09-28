В Украине вступил в силу закон об образовании

28.09.2017 10:45

Документ, расширяющий употребление государственного языка, вызвал резкую критику ряда стран

В Украине 28 сентября вступает в силу закон "Об образовании", который предусматривает 12-летнее образование в школе и повышение роли украинского языка.

Он определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин двумя и более языками – государственным, на английском языке, на других официальных языках Европейского Союза.

Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.

При этом представители нацменьшинств, которые начали обучение в школе до 2018 года, продолжают его получать по старым нормам, с постепенным увеличением количества предметов на украинском языке.

Закон предусматривает, что полное среднее образование будет длиться 12 лет и состоять из начального образования длительностью четыре года, базового среднего образования длительностью пять лет, которое получается в гимназии, и профильного среднего образования длительностью три года, которое получается в лицее либо заведениях профессионального образования.

Профильное среднее образование (старшие классы школы) может быть двух направлений − общеобразовательным и профессиональным.

Обучение учащихся по программам 12-летней школы для начального образования начинается 1 сентября 2018 года, для базового среднего образования − 1 сентября 2022 года и для профильного среднего образования − 1 сентября 2027 года.

Также в законе предусмотрено повышение минимальной заработной платы учителей до трех минимальных заработных плат, которое вступает в силу с 2018 года, а реализовываться должно поэтапно до 2023 года.

На финансирование образования, согласно документу, из госбюджета, местных бюджетов и источников, не запрещенных законом, будет выделяться 7% ВВП.

Он определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин двумя и более языками – государственным, на английском языке, на других официальных языках Европейского Союза.

Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.

При этом представители нацменьшинств, которые начали обучение в школе до 2018 года, продолжают его получат по старым нормам, с постепенным увеличением количества предметов на украинском языке.

Закон предусматривает, что полное среднее образование будет длиться 12 лет и состоять из начального образования длительностью четыре года, базового среднего образования длительностью пять лет, которое получается в гимназии, и профильного среднего образования длительностью три года, которое получается в лицее либо заведениях профессионального образования.

Профильное среднее образование (старшие классы школы) может быть двух направлений − общеобразовательным и профессиональным.

Обучение учащихся по программам 12-летней школы для начального образования начинается 1 сентября 2018 года, для базового среднего образования − 1 сентября 2022 года и для профильного среднего образования − 1 сентября 2027 года.

Также в законе предусмотрено повышение минимальной заработной платы учителей до трех минимальных заработных плат, которое вступает в силу с 2018 года, а реализовываться должно поэтапно до 2023 года.

На финансирование образования, согласно документу, из госбюджета, местных бюджетов и источников, не запрещенных законом, будет выделяться 7% ВВП.

Напомним, 5 сентября Верховная Рада приняла реформу образования, основой которой является закон "Об образовании". 25 сентября Петр Порошенко подписал соответствующий закон.

Недовольство образовательным законом, кроме Венгрии, высказали Румыния, Молдова, Россия.

В свою очередь министр образования и науки Лилия Гриневич заявила, что Украинаготова направить в Совет Европы на экспертизу языковую статью закона об образовании, чтобы подтвердить отсутствие нарушений международных обязательств.

Источник: http://www.segodnya.ua