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Что нужно сделать, чтобы в Украине были европейские пенсии
Почему в Германии и Дании пенсии высокие, а в Украине – нет. Предложенная правительством Гройсмана Пенсионная реформа далека от совершенства. В первую очередь потому, что это не реформа, а попытка подремонтировать старую пенсионную систему. Но даже этот "ремонт" тяжело проходит в ВР. Об этом в своем блоге написал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, передает kp.ua.
"Старая советская пенсионная система неэффективна априори, - считает экономист. – Все средства, уплаченные в ПФ, просто растворяются в этом фонде! Нет прозрачности и четкости – кто сколько заплатил и куда эти деньги делись. В результате - большой простор для злоупотреблений и коррупции".
Реформа украинской пенсионной системы назрела давно, но провести реальные реформы не получается, продолжает Охрименко.
Но почему в Германии или Дании пенсии высокие? Что они делают для того, чтобы человек на пенсии мог путешествовать и развлекаться, и не думать, на что купить себе хлеб.
"Причина этого чуда простая: люди, когда молоды и здоровы, накапливают деньги на специальных пенсионных счетах, - поясняет Охрименко. - Этот метод у нас называют "накопительная пенсионная система" или "пенсионная система второго уровня". Все просто и эффективно: каждый работающий человек имеет персональный специальный пенсионный счет в Пенсионном фонде (этот фонд, как правило, частично государственный, а частично частный). В ЕС тоже существует аналог нашего ЕСВ, который платит работодатель. Но у нас эти деньги растворяются в общей кубышке государственного ПФ, а в Европе эти деньги четко поступают на персональный счет конкретного человека. Таким образом каждый житель европейской страны знает, сколько за него работодатель уплатил пенсионных налогов и что с ними стало. Понятно, что это убивает на корню зарплату в "конверте" - работнику это категорически невыгодно".
Европейцы с молодых лет думают о своей пенсии и стараются как можно лучше устроиться, чтобы в будущем не было проблем. Конечно, случается так, что европеец не смог накопить достаточную сумму на своем пенсионном счете. В этом случае он получит социальную пенсию, которая значительно меньше. Налицо социальная справедливость: кто хорошо работает, тот и получает достойную пенсию.
Эксперт напоминает: в Украине накопительную пенсионную систему планировали запустить еще в 2003-м, несколько раз откладывали и теперь обещают уже с 2019 года. То есть процесс явно затянулся. Но даже если запустить накопительную пенсионную систему с 2019 года, то первые результаты будут только с 2029 года, а реально она начнет работать на полную силу только с 2049 года.
Теги: Украина, Донбасс, Европейский союз, пенсионный фонд, реформа, налоги, пенсии
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