Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

КАК С НОВОГО ГОДА БУДУТ ПРОВЕРЯТЬ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИЙ

29.09.2017 14:49
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
КАК С НОВОГО ГОДА БУДУТ ПРОВЕРЯТЬ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИЙ

Социальные инспекторы из УСЗН сегодня проверяют те семьи, где мамы получают «детские». Они смотрят, действительно ли эти деньги тратятся на нужды малышей. Если нет, то выплату пособий прекращают, сообщает zi.dn.ua.

А с нового года соц.работникам могут вменить в обязанности более тщательно проверять получателей субсидий. Социнспекторы будут иметь право ходить по домам субсидиантов, а также получить выписки из любых баз данных и реестров (кроме банковской тайны).

Это им даст возможность определить, так ли нужна человеку государственная помощь, за которой он обратился. Или эта семья в состоянии платить за коммунальные услуги самостоятельно.

Такие проверки станут реальностью, если законопроект «Об обеспечении госконтроля при предоставлении социальной поддержки» обретет силу закона.



Теги: Украина, Донбасс, субсидия, пособие, коммунальные услуги, проверки
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх