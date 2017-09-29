Крушение самолета Л-39 под Хмельницким: очевидцы сообщили жуткие подробности смертельной трагедии

29.09.2017 19:31

В Сети были обнародованы первые кадры с места трагедии вблизи Хмельницкого, где потерпел крушение военный самолет Л-39. В Минобороны уже дали подтверждение данной информации.

О том что произошло на самом деле, сообщили очевидцы трагедии. По их словам, полет самолета был неестественным, рев двигателей сильно походил на звук двигателей реактивных самолетов.

Также люди видели и то, как самолет упал, а перед этим в воздухе произошло возгорание судна, после чего последовал взрыв, и повалил черный дым. Самолет упал в поле. "Он шумно летел, как реактивный. Так летают те, что из Староконстантинова. Он упал. Люди слышали звуки взрыва и видели черный дым. Ветер его быстро развеял. Видел, как из Хмельницкого на Берегели вернули автомобили полиции. Якобы какая-то лаборатория.

Также над полем летал разведчик", — сообщает очевидец крушения. В настоящее время причины катастрофы выясняет военная прокуратура. В интересах следствия информация пока что не разглашается.

Как ранее информировал "Диалог.UA", сегодня вблизи Хмельницкого произошла смертельная трагедия: крушение потерпел военный самолет Л-39. Экипаж самолета не выжил.