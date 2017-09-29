Мариупольцев просят включать свет ближних фар авто

29.09.2017 19:05

За невключенный свет ближних фар за городом мариупольцев будет наказывать полиция. Об этом 0629 сообщили в пресс-службе патрульной полиции Мариуполя.

«С 1 октября на загородных дорогах необходимо включать дневные ходовые огни или ближний свет фар», - напоминают правоохранители.

Также полиция сообщает, что данное требование пункта 9.8 Правил дорожного движения действует с 1 октября по 1 мая, является обязательным для исполнения и призвано повысить безопасность дорожного движения в затемненных участках дороги как в светлое время суток, так и в темное.

Эти правила вступили в силу с 2013 г. За невыполнение этого требования ПДД нарушителям грозит штраф от 425 гривен.