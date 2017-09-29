Мобильный и интернет отключат назойливым украинцам

29.09.2017 12:49

Уже с весны 2018 года украинцам смогут блокировать услуги мобильной связи и интернет. Соответствующее постановление по представлению Нацкомиссии по связи и информатизации (НКРСИ) на прошлой неделе принял Кабмин, передает ubr.ua.

Отключат без предупреждения

Оставлять без связи по усмотрению провайдера/оператора можно будет за спам, навязчивые звонки и рассылку всякой «гадости», попытки взлома оборудования провайдера и сторонних организаций, ddos-атаки и т.п. А поставщик, в свою очередь, обязан это документировать.

Чем и когда закончится борьба с смс-спамом

После отключения поставщик должен будет составить акт, в котором изложить нарушения, ставшие причиной блокировки. И если абонент будет не согласен с решением, его можно будет оспорить на основании такого акта в суде.

По сути, говорят эксперты, это должно выступить сдерживающим фактором. Который не позволит провайдерам беспорядочно и на свое усмотрение отключать клиентов от сети.

Кроме того, четко обозначен и перечень абонентских шалостей, за которые оператор может отказать в предоставлении услуг.

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«Закрывается вопрос «а нам показалось, что вы как-то не так телефоном/интернетом пользовались», так как обозначен круг аномалий, при котором допускается блокировка, а документальное подтверждение — обязательно. Решение касается всех — и операторы, и провайдеры имеют право блокировать недобросовестных абонентов», — отметил в разговоре с UBR.ua технический директор провайдера Нетассист Александр Телятников.

За что заблокируют

Впрочем, при необходимости, абонента все же смогут быстро лишить связи. Хотя мобильные операторы уверяют: тем, кто соблюдает правила предоставления телеком-услуг, волноваться не о чем.

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«Оператор имеет право приостановить обслуживание на основании ст.38 Закона Украины «О телекоммуникациях», правил предоставления телеком-услуг. Среди причин, которые дают основание для приостановления/прекращения услуг: нарушения маршрутизации трафика, установка нелицензированного оборудования, злонамеренные звонки, распространение спама, осуществление действий, которые препятствуют другим абонентам пользоваться услугами связи, вмешательство в работу телеком сети или оборудования, и т.д.», — рассказала UBR.ua ведущий специалист по связям с общественностью компании Киевстар Ирина Леличенко.

Также урегулировали вопрос оплаты в период такой блокировки. Оператор не сможет выставить счет абоненту за услуги, которые тот не получал.

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По мнению участников рынка, такие нововведения ускорят механизмы борьбы с мошенниками, что даст положительный эффект для добросовестных пользователей. Если же клиент был заблокирован по ошибке, необходимо будет связаться с оператором или провайдером для возобновления услуг.

Телефонных мошенников заблокируют

Если раньше для такой блокировки необходимо было пройти множество процедур (обращение в полицию, суд и пр.), то сейчас, руководствуясь лишь внутренними протоколами поставщик услуг будет сам решать, ведет абонент «аномальную активность» или нет.

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«Есть случаи, когда при появлении признаков мошенничества со стороны абонентов, оператор может временно приостановить предоставление услуг. Чаще всего, такой подход применяется к абонентам, которые используют средства связи не по их целевому назначению. Например, оператор получает жалобу, что один из клиентов рассылает массово СМС с целью получения денег обманным путем. Ранее компания могла блокировать такого абонента только после расследования с привлечением госслужб. Изменения позволяют операторам и провайдерам временно отключать услуги абонентам на основании внутреннего расследования без привлечения госслужб», — рассказал UBR.ua директор по корпоративным коммуникациям Укртелеком Михаил Шуранов.

Спамерам все ни по чем

В тоже время, засыпать рекламой самих абонентов поставщик услуг по-прежнему сможет. Дело в том, что законодательно «спам» определяется как электронные, текстовые и/или мультимедийные сообщения, которые без предварительного согласия (заказа) абонента умышленно массово направляются на его e-mail или конечное оборудование, кроме сообщений оператора, предоставляющих услугу.

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Также, согласно документу, к спаму не относятся сообщения благотворительной направленности. Таким образом, настоящим спамерам оставили лазейку, говорят эксперты.

«Теперь все звонки и сообщения будут идти под этим соусом. И/или мы должны еще создать орган, который будет определять, носит ли такая информация элемент благотворительности или нет», — заметил в беседе с UBR.ua председатель Интернет-ассоциации (ИнАУ) Александр Федиенко.

При этом, не урегулированным остается момент, когда зараженный вирусом ПК пользователя «самостоятельно» занимается рассылкой спама или ddos-атаками. Ведь зачастую пользователь и понятия не имеет, что его компьютер используется зловредным кодом.

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Тем не менее, все проблемы провайдеры обещают оперативно решить, не списывать деньги во время отключения и помочь советом, как «почистить» компьютер от вирусов.