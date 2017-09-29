На Прикарпатье в одной из школ в селе Шешоры Косовского района зарегистрировано групповое заболевание корью - заболело двенадцать учеников.

29.09.2017 15:28

Об этом сообщили в Ивано-Франковском областном лабораторном центре Министерства здравоохранения Украины, передает УНН.

Четверо больных госпитализированы в инфекционное отделение Косовской центральной районной больницы с диагнозом "корь", 8 находятся на амбулаторном лечении.

В очаге инфекции специалисты ГУ "Ивано-Франковский ОЛЦ МОЗ Украины" проводит необходимый комплекс противоэпидемических мероприятий.

Эпидемиологи напоминают, что корь относится к высококонтагиозным управляемым инфекциям, наиболее эффективным средством профилактики которых является вакцинация.

Напомним, в Украине значительно увеличилась заболеваемость корью. Так, за 7 месяцев 2017 года зарегистрировано 1 386 случаев кори против 10 за этот же период прошлого года.