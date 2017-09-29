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На Прикарпатье в одной из школ в селе Шешоры Косовского района зарегистрировано групповое заболевание корью - заболело двенадцать учеников.
29.09.2017 15:28
Об этом сообщили в Ивано-Франковском областном лабораторном центре Министерства здравоохранения Украины, передает УНН.
Четверо больных госпитализированы в инфекционное отделение Косовской центральной районной больницы с диагнозом "корь", 8 находятся на амбулаторном лечении.
В очаге инфекции специалисты ГУ "Ивано-Франковский ОЛЦ МОЗ Украины" проводит необходимый комплекс противоэпидемических мероприятий.
Эпидемиологи напоминают, что корь относится к высококонтагиозным управляемым инфекциям, наиболее эффективным средством профилактики которых является вакцинация.
Напомним, в Украине значительно увеличилась заболеваемость корью. Так, за 7 месяцев 2017 года зарегистрировано 1 386 случаев кори против 10 за этот же период прошлого года.
Теги: Донбасс, эпидемия, корь, Минздрав, Прикарпатье, ученики, заболевания
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