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Украинцам объяснили, почему им придется тратить на еду еще больше денег
Если дорожает зерно, то растут цены на молоко, мясо, яйца и другие продукты питания. Об этом в эксклюзивном комментарии интернет-изданию Новости Украины – From-UA рассказал украинский экономист Александр Охрименко.
По мнению нашего собеседника, спрогнозированное накануне подорожание продуктов в Украине может произойти по нескольким причинам.
«Во-первых, выросла закупочная цена на зерно, уже есть официальные данные. Я не скажу, что критично, но если брать в среднем цену на все зерно, то получается рост где-то 23% в сравнении с 2016 годом. То есть зерно теперь на корма придется закупать дороже. Соответственно, понятно, что если дороже зерно, то автоматически дороже хлеб», - констатирует экономист.
«Но есть и еще один фактор, про который фермеры забыли сказать — с 1 октября повышается цена на электроэнергию для промышленных объектов, а вот это на хлеб очень сильно давит. По этой причине хлеб может сильно подорожать», - добавляет Александр Охрименко.
Что касается цен на мясо и молоко, то эксперт прогнозирует подорожание на 10-15%.
«Стоимость молока, конечно, тоже зависит от тарифа на электроэнергию, но меньше. Но вы же понимаете, что если дорожает зерно, корма, молоко, то дальше все по цепочке… То же самое с мясом, яйцами. Зерно - это основа, это корма. Нельзя, грубо говоря, получить мясо без зерна. Соответственно, если цена на зерно выросла, то бесплатно никто зерно давать не будет», - объясняет наш собеседник.
По словам экономиста, в этом году урожай овощей на 8% меньше, чем в предыдущем.
«Но это не критично. Овощи сейчас сильно расти в цене не будут. Но их стоимость сильно зависит от холодов. У нас, к сожалению, большая часть овощей хранится частным способом. С появлением сильных морозов идет выбраковка овощей, вот это самое опасное. То есть пока будет тепло, цены на овощи существенно расти не будут. Когда начнутся морозы — поднимутся. Вот если бы у нас были хорошие овощехранилища, проблем не было бы. Но к сожалению... Прямая зависимость», - резюмировал Александр Охрименко.
Теги: Украина, Донбасс, подорожание, продукты, электроэнергия, тарифы
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