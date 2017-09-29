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В Украину на "заработки" едет ярый фанат "ДНР": российский рэпер Гнойный, который славится своими "грязными" высказываниями в адрес украинцев, даст концерт в Киеве. ВИДЕО
Скандальный артист посетит украинскую столицу 24 декабря текущего года. Именно в этот день запланирован его концерт в одном из киевских клубов. Об этом сообщает "Политека", передает "Диалог.UA".
При этом сам рэпер даже не скрывает своей антиукраинской позиции. Однажды он публично назвал всех украинцев "несуществующей нацией". Также он не раз был замечен в симпатиях к российскому президенту Владимиру Путину.
Кроме того, несколько месяцев назад Гнойный вместе с другим рэп-исполнителем по кличке Замай выступал в оккупированном Крыму, тем самым, как известно, нарушил украинское законодательство.
Стоит отметить, что на сегодняшний день пока неизвестно, последует ли со стороны сотрудников Службы безопасности реакция на запланированный визит "гастролера" из РФ.
Теги: Донбасс, Киев, Путин, Крым, концерт, Российская Федерация, гастроли, ДНР
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- В Украину на "заработки" едет ярый фанат "ДНР": российский рэпер Гнойный, который славится своими "грязными" высказываниями в адрес украинцев, даст концерт в Киеве. ВИДЕО17:52
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