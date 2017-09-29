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В ВСУ приняли решение по пьяным офицерам, охранявшим склад с боеприпасами

29.09.2017 20:44
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В ВСУ приняли решение по пьяным офицерам, охранявшим склад с боеприпасами

В отношении подполковника и полковника, которые находились в состоянии алкогольного опьянения на месте несения службы в одной из частей, где находятся боеприпасы к ракетным комплексам "Точка-У", проводят расследование. Об этом сообщает Минобороны Украины, перелает apostrophe.ua.

Относительно офицеров был составлен протокол по ч. 3 ст. 172.20 КУпАП: "Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или употребление наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов военнослужащими при исполнении обязанностей военной службы или появления таких лиц на территории воинской части".

На время проведения расследования офицеров, которые принадлежат к командному составу воинской части, отстранили от исполнения служебных обязанностей.



Теги: Украина, Донбасс, боеприпасы, склад, офицеры, ВСУ, Минобороны, пьянство
 
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