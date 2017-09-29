Главная / Новости / Украина / В ВСУ приняли решение по пьяным офицерам, охранявшим склад с боеприпасами
Последние новости раздела
- УКРАИНЦАМ НЕ БУДУТ ПЛАТИТЬ ПОСОБИЕ ПРИ ПОТЕРЕ РАБОТЫ21:10
- В ВСУ приняли решение по пьяным офицерам, охранявшим склад с боеприпасами20:44
- Что нужно сделать, чтобы в Украине были европейские пенсии19:56
- Крушение самолета Л-39 под Хмельницким: очевидцы сообщили жуткие подробности смертельной трагедии19:31
- Мариупольцев просят включать свет ближних фар авто19:05
- Скандал в Польше: директор магазина повесил табличку, в которой требует проверки всех украинцев на кассе18:39
- В Украину на "заработки" едет ярый фанат "ДНР": российский рэпер Гнойный, который славится своими "грязными" высказываниями в адрес украинцев, даст концерт в Киеве. ВИДЕО17:52
- Украинцам объяснили, почему им придется тратить на еду еще больше денег17:29
- Загадочная авиакатастрофа: военный самолет Л-39 рухнул вблизи Хмельницкого по неизвестным причинам - двое пилотов трагически погибли17:10
- СБУ сорвала в Брюсселе провокационную акцию российских спецслужб с участием экс-депутата Елены Бондаренко16:31
В ВСУ приняли решение по пьяным офицерам, охранявшим склад с боеприпасами
29.09.2017 20:44
В отношении подполковника и полковника, которые находились в состоянии алкогольного опьянения на месте несения службы в одной из частей, где находятся боеприпасы к ракетным комплексам "Точка-У", проводят расследование. Об этом сообщает Минобороны Украины, перелает apostrophe.ua.
Относительно офицеров был составлен протокол по ч. 3 ст. 172.20 КУпАП: "Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или употребление наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов военнослужащими при исполнении обязанностей военной службы или появления таких лиц на территории воинской части".
На время проведения расследования офицеров, которые принадлежат к командному составу воинской части, отстранили от исполнения служебных обязанностей.
Теги: Украина, Донбасс, боеприпасы, склад, офицеры, ВСУ, Минобороны, пьянство
Читайте также:
- В Минобороны произошла громкая отставка полковника из-за скандальных слов о ветеранах АТО
- Взрывы на складах под Балаклеей – халатность украинских военных
- В Минобороны подтвердили потери сил АТО за сутки: Четверо раненых бойцов
- Минобороны: Сепаратисты готовятся к прорыву фронта
- Летчики-истребители ВСУ на Су-27 покажут фигуры высшего пилотажа на "The Royal International Air Tattoo - 2017"
- В Минобороны Украины подтвердили поставки Россией вооружения боевикам на Донбасс
- Россия помогает ЛДНР продавать уголь за границу18:14
- В контактной группе рассказали, когда можно будет провести выборы на Донбассе16:51
- Захарченко пообещал повышение пенсий с 1 октября16:20
- Самые горячие точки Донбасса 29 сентября16:12
- ГСЧС объявила штормовое предупреждение в Донецкой области16:00
- Боевики "ЛНР" под "кайфом" насиловали девочек 12-14 лет - одна из жертв беременна: соцсети сообщили о жутких преступлениях "освободителей"13:29
- "Абизяна как взъерепенилась: я на позициях кровь проливал!" - в Донецке из маршрутки выгнали террориста "ДНР" с боевой подругой. Соцсети в восторге12:31
- Обстановка на блокпостах Донецкой области сегодня, 29 сентября10:53
- Реки Мариуполя поставили антирекорд09:56
- Сколько сегодня стоят квартиры в Донецке и Луганске08:44
- В ВСУ приняли решение по пьяным офицерам, охранявшим склад с боеприпасами20:44
- Керченская переправа стоит четвертые сутки: "застрявший" народ с горя пьет, дерется и требует шашлыков20:21
- Что нужно сделать, чтобы в Украине были европейские пенсии19:56
- Крушение самолета Л-39 под Хмельницким: очевидцы сообщили жуткие подробности смертельной трагедии19:31
- Мариупольцев просят включать свет ближних фар авто19:05
- Скандал в Польше: директор магазина повесил табличку, в которой требует проверки всех украинцев на кассе18:39
- Россия помогает ЛДНР продавать уголь за границу18:14
- В Украину на "заработки" едет ярый фанат "ДНР": российский рэпер Гнойный, который славится своими "грязными" высказываниями в адрес украинцев, даст концерт в Киеве. ВИДЕО17:52
- Украинцам объяснили, почему им придется тратить на еду еще больше денег17:29
- Загадочная авиакатастрофа: военный самолет Л-39 рухнул вблизи Хмельницкого по неизвестным причинам - двое пилотов трагически погибли17:10
- Названы продукты, повышающие интеллект12:09
- Это должен знать каждый! Мировые СМИ сообщили о судьбе Порошенко10:36
- Чугуївські владники через суд виселяють 12-х переселенців10:13
- 11 симптомов, указывающих на серьезные проблемы с сердцем!09:38
- Для женщин-военнослужащих ВСУ разработали нижнее белье09:21
- Щитовидная железа — 12 предупреждающих звоночков09:05
- Почему отпускают коллаборантов и сажают патриотов на Донбассе?08:26
- Три причини випадіння волосся: на що звернути увагу22:57
- Право на детство отняла война21:35
- Что лучше для похудения: ходьба или бег?21:18
- Советник Захарченко угрожает Украине уничтожением: названа причина, которая заставит армию "ДНР" начать наступление на Киев
- "В Луганске сейчас творится беспредел! Родителям срочно нужна помощь!" - пророссийская украинка из Санкт-Петербурга шокировала Сеть рассказом из Луганска
- "МГБ ДНР" начало зачистки "освободителей" в Горловке: Саня Кошка и Вова Камаз уже на подвале - соцсети сообщили подробности
- "Абизяна как взъерепенилась: я на позициях кровь проливал!" - в Донецке из маршрутки выгнали террориста "ДНР" с боевой подругой. Соцсети в восторге
- Москва не собирается заканчивать войну на Донбассе - стало известно о новом приказе кремлевских "кураторов"
- Незнакомый номер? Эксперт рассказал, как ставят на прослушку в Украине
- Команда дана: Кремль готовит серьезный удар по оккупированному Донбассу
- У Кремля начались большие проблемы с "армиями Л/ДНР" - "кураторы" приняли отчаянное решение
- "Рус***й мир" хвастается своими "достижениями" - фото семьи Прилепина и главаря "ДНР" Захарченко в Донецке вызвало резонанс в Сети
- Передвижные мобильные пункты «Ощадбанка» едут к КПВВ на Донбассе