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Россиянин и два украинца создали канал торговли оружием
Сотрудники СБУ задержали в Киеве при попытке реализации восемнадцати боевых пистолетов одного из участников группировки. Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили межрегиональную группировку торговцев оружием и боеприпасами. Об этом в Facebook сообщил пресс-центр СБУ, передает segodnya.ua.
"Правоохранители установили, что в состав группировки входили ранее судимый житель Хмельницка, киевлянин и гражданин РФ. Оперативники спецслужбы задокументировали ряд фактов незаконного сбыта дельцами боевых пистолетов",– говорится в сообщении.
Как отмечается, сотрудники СБУ задержали в Киеве при попытке реализации восемнадцати боевых пистолетов одного из участников группировки.
"Во время проведения обысков по местам проживания дельцов в Киеве, Хмельницком и Староконстантинове правоохранители изъяли двадцать восемь единиц огнестрельного оружия и более семисот патронов различного калибра.По факту незаконного обращения с оружием открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие", – говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, Киев, торговля, оружие, СБУ, уголовное дело, обыск
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