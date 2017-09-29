Волкер рассказал, как взрывы на складах боеприпасов отразятся на решении США по оружию для Украины

29.09.2017 11:31

Пожар с детонацией боеприпасов на арсенале ВСУ в Калиновке Винницкой области не повлияет на решение Соединенных Штатов Америки по поводу предоставления оружия Украине. Об этом спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил в комментарии "Голосу Америки", пишет Остров.

"Мы не знаем всех обстоятельств. Много людей заинтересованы во взрывах, но также существует вероятность, что это был несчастный случай. Думаю, что решение США относительно предоставления оружия будет приниматься, исходя из целей США в этом вопросе", – сказал он.

Ранее сообщалось, что 26 сентября около 22:00 поступила информация о взрывах боеприпасов на территории арсенала Министерства обороны Украины вблизи г. Калиновка. Было произведено оповещение жителей в 10-километровой зоне и начата эвакуация населения. Всего из опасной зоны эвакуировали почти 30 тыс. местных жителей. Пострадали две женщины.

Военная прокуратура Центрального региона Украины открыла уголовное производство по факту совершения диверсии на территории воинской части.