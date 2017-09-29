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Высокопоставленным чиновникам Нацполиции объявили подозрение в преступлениях против Майдана
Генпрокуратура объявила подозрение трём бывшим высокопоставленным чиновникам МВД в рамках расследуемого Департаментом спецрасследований ГПУ производства о приведшем к многочисленным жертвам превышении власти представителями властных и правоохранительных структур во время Революции достоинства, сообщает fakty.ua.
Все они на тот момент работали в Департаменте общественной безопасности. Сейчас же подозреваются в том, что «предоставляли неправомерную выгоду работникам правоохранительных органов» за то, чтобы последние участвовали в разгоне Майдана и других протестных акций.
Несмотря на то, что лично они никого не убивали, среди перечня инкриминируемых подозреваемым преступлений — и убийства, и нанесения телесных повреждений. Также они участвовали в разработке проектов постановлений Кабмина, которыми правохранителям незаконно разрешили использовать оружие и доставленные из России гранаты против митингующих.
Кроме того, один из троих подозревается в том, что платил милиционерам за совершение преступлений относительно активистов. Каких именно — прокуратура не сообщает, однако, напомним, о существовании в милиции спецгрупп, похищавших, избивавших и убивавших активистов, следствие упоминало не раз.
Нардеп Игорь Луценко в «Фейсбуке» опубликовал имена задержанных. Как оказалось, двое из них продолжают работать в Нацполиции, возглавляя Департамент превентивной деятельности НПУ. Ещё один из подозреваемых из правоохранительных органов уволился и сейчас работает на руководящей должности в Департаменте безопасности «Нафтогаза».
Сегодня в Печерском суде столицы начали расматривать ходатайство прокуратуры об избрании задержанным меры пресечения.
Теги: Донбасс, Киев, преступление, суд, МВД, прокуратура, Майдан, Нацполиция
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