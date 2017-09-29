Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Взрывы в Калиновке будут продолжаться до конца недели: в Генштабе ВСУ озвучили последние новости с места ЧП в Винницкой области

29.09.2017 14:09
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Взрывы в Калиновке будут продолжаться до конца недели: в Генштабе ВСУ озвучили последние новости с места ЧП в Винницкой области

Вечером 28 сентября взрывы на военном арсенале вблизи Калиновки в Винницкой области практически прекратились. Единичные детонации боеприпасов возникали на технической территории из-за перепада температур при сбросе авиацией воды. Об этом сообщил начальник Вооружения ВСУ генерал-майор Николай Шевцов, передает “Диалог.UA”.

По данным военного, эти взрывы не опасны для мирных жителей из ближайших населенных пунктов. Детонация может продолжаться в течение 3-4 дней. Сейчас на месте ЧП работают гусеничные пожарные машины и семь пожарных танков. Саперы приступили к разминированию. “Всего планируется привлечь около 50 групп численностью 300 человек”, - сказал Шевцов. По его словам, большинство имущества и боеприпасов, которые хранились на арсенале, спасены.



Теги: Украина, Донбасс, пожарные, Винницкая область, боеприпасы, ЧП, Генштаб, ВСУ, взрывы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх