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Взрывы в Калиновке будут продолжаться до конца недели: в Генштабе ВСУ озвучили последние новости с места ЧП в Винницкой области
Вечером 28 сентября взрывы на военном арсенале вблизи Калиновки в Винницкой области практически прекратились. Единичные детонации боеприпасов возникали на технической территории из-за перепада температур при сбросе авиацией воды. Об этом сообщил начальник Вооружения ВСУ генерал-майор Николай Шевцов, передает “Диалог.UA”.
По данным военного, эти взрывы не опасны для мирных жителей из ближайших населенных пунктов. Детонация может продолжаться в течение 3-4 дней. Сейчас на месте ЧП работают гусеничные пожарные машины и семь пожарных танков. Саперы приступили к разминированию. “Всего планируется привлечь около 50 групп численностью 300 человек”, - сказал Шевцов. По его словам, большинство имущества и боеприпасов, которые хранились на арсенале, спасены.
Теги: Украина, Донбасс, пожарные, Винницкая область, боеприпасы, ЧП, Генштаб, ВСУ, взрывы
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