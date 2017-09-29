Взрывы в Калиновке будут продолжаться до конца недели: в Генштабе ВСУ озвучили последние новости с места ЧП в Винницкой области

29.09.2017 14:09

Вечером 28 сентября взрывы на военном арсенале вблизи Калиновки в Винницкой области практически прекратились. Единичные детонации боеприпасов возникали на технической территории из-за перепада температур при сбросе авиацией воды. Об этом сообщил начальник Вооружения ВСУ генерал-майор Николай Шевцов, передает “Диалог.UA”.

По данным военного, эти взрывы не опасны для мирных жителей из ближайших населенных пунктов. Детонация может продолжаться в течение 3-4 дней. Сейчас на месте ЧП работают гусеничные пожарные машины и семь пожарных танков. Саперы приступили к разминированию. “Всего планируется привлечь около 50 групп численностью 300 человек”, - сказал Шевцов. По его словам, большинство имущества и боеприпасов, которые хранились на арсенале, спасены.