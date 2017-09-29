Загадочная авиакатастрофа: военный самолет Л-39 рухнул вблизи Хмельницкого по неизвестным причинам - двое пилотов трагически погибли

29.09.2017 17:10

Пресс-служба Командования Воздушных сил ВСУ сообщила о крушении военного самолета Л-39 вблизи населенного пункта Староконстантинов. В пятницу, 29 сентября, в тридцати километрах от города Хмельницкого в районе поворота на город Красилов упал военный самолет Л-39. Данная информация была подтверждена пресс-центром Командования Воздушных сил ВСУ на странице в Facebook, передает dialog.ua.

"Сегодня, 29 сентября, в 12:21 во время выполнения учебного полета потеряна связь с самолетом Л-39 в районе населенного пункта Староконстантинов", - сообщает пресс-служба. Кроме того, стало известно, что в результате авиационной катастрофы двое пилотов погибли. "На месте катастрофы работают спасательные службы и правоохранительные органы.

Причины авиационной катастрофы выясняются", - добавили в Командовании. Сообщается, один чиновник Хмельницкой ОГА также рассказал некоторые подробности произошедшего. По его словам, на место авиакатастрофы выехало руководство военной части, которая базируется в Староконстантинове Хмельницкой области.