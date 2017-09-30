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13-ЛЕТНИЙ ПОДРОСТОК НЕ ВЫЖИЛ ПОСЛЕ ПОПЫТКИ СДЕЛАТЬ ФОТО НА КРЫШЕ ПОЕЗДА

30.09.2017 10:43
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13-ЛЕТНИЙ ПОДРОСТОК НЕ ВЫЖИЛ ПОСЛЕ ПОПЫТКИ СДЕЛАТЬ ФОТО НА КРЫШЕ ПОЕЗДА

Вчера в Житомире умер 13-летний подросток, который получил ожоги 60% тела от поражения электротоком на крыше поезда.

Об этом УНИАН сообщили в ожоговом отделении Житомирской областной клинической больницы имени Гербачевского, где находился подросток после травмы.
«Вчера, в 13 часов, к сожалению, парень умер», - рассказали медики и добавили, что с такими травмами редко выживают.

Полиция устанавливает обстоятельства травмирования электротоком 13-летнего подростка, который делал фото на крыше поезда.

По предварительным данным, 27 сентября парень выбрался на крышу электропоезда и получил травмы от поражения электротоком. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. На месте происшествия сотрудники следственно-оперативной группы полиции выяснили, что парень попытался залезть на вагон электропоезда, чтобы сделать фото.

Источник: rupor.info



Теги: Донбасс, поезд, подросток, фото, крыша
 
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