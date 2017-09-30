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Бойцы Нацгвардии на служебном автомобиле устроили ДТП в Одессе

30.09.2017 17:47
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Бойцы Нацгвардии на служебном автомобиле устроили ДТП в Одессе

В Одессе бойцы Национальной гвардии на служебном автомобиле попали в ДТП. Об этом сообщила пресс-секретарь патрульной полиции Одессы Алла Марченко.

"ДТП произошло на перекрестке улиц Мечникова и Разумовская. Отмечу, что перекресток регулируемый. Какой была причина – будет установлено во время рассмотрения материала", - отметила она. Пострадавших в результате ДТП нет.

В полиции отметили, что материалы будут направлены в суд, где вынесут решение о наказании водителя – штрафе или же лишении удостоверения.

Источник: ua.today



Теги: Донбасс, Одесса, полиция, ДТП, бойцы
 
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