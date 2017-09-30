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Черговий антиукраїнський скандал у Польщі: до справи підключилася прокуратура
Через антиукраїнський напис у польському магазині порушено справу.
Окружна прокуратура у Щеціні (північний захід Польщі) відкрила провадження проти власника магазину в населеному пункті Барлінек Західнопоморського воєводства за розміщення на вході до магазину напису: «Кожен громадянин України, пройшовши касу, піддається перевірці».
Цей напис ксенофобського характеру викликав резонанс у соцмережах та зацікавлення з боку польських ЗМІ та неурядових організацій, які захищають права людини.
«Негайно повідомляємо про це прокуратуру, речника громадянських прав й посольство України в Польщі. Це - скандальний приклад дискримінації осіб з огляду на їхню національність. Ми докладемо усіляких зусиль, аби особи, які розмістили цей напис, а також особи, які виконувати цей наказ, понесли відповідне покарання»,- повідомив в соцмережах польський Центр моніторингу проявів расизму і ксенофобії.
Речник окружної прокуратури у Щеціні Йоанна Бірановська-Сохальска повідомила, що прокуратура автоматично ініціювала слідство у цій справі, відразу після появи цієї інформації у ЗМІ.
Власник магазину Єжи Бітель розпорядився зняти табличку і вибачився за неї. За його словами, вона повинна була бути іншого змісту, але польською й українською мовами. За його словами, рішення про вивішування інформаційної таблички було емоційним, оскільки трапляються випадки крадіжок в магазині, які здійснюються українцями. Водночас, власник магазину визнав, що не очікував, що ця справа набуде такого широкого резонансу у Польщі.
Джерело: Укрінформ
Теги: Украина, Донбасс, Польша, скандал, прокуратура
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