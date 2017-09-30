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Наталья Могилевская в пальто на голое тело украсила обложку журнала
Наталья Могилевская в пальто на голое тело украсила обложку осеннего номера журнала VIVA.
Известная певица рассказала о личных переживаниях и духовном опыте, полученном за последние годы поисков внутреннего дзена.
"20 неудобных вопросов" Наталье Могилевской – под таким заголовком певица появилась на обложке глянца.
"Современный мир говорит нам, что самые большие ценности – это деньги и успех. Но если копнуть глубже, выяснится, что все люди, находящиеся у власти, успешные и при деньгах пошли на это, чтобы чувствовать себя счастливыми и любимыми. И это состояние счастья, это состояние души – самое ценное для всего человечества. Поэтому, если оценивать себя самым ценным на свете даром – любовью, я бесценна тогда, когда люблю, и ничего не стою, когда мое сердце закрыто. Я все еще иногда сожалею об ошибках, совершенных в прошлом, или о том, что я чего-то не понимала раньше. Но я с огромным уважением и благодарностью отношусь к собственным глупости и недостаткам, ведь они стали главной движущей креативной силой для сегодняшнего изменения", – поделилась звезда.
Источник: segodnya.ua
Теги: Донбасс, пальто, Наталья Могилевская, журнал, обложка
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