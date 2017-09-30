Откуда деньги: банки заинтересовались доходами украинцев

30.09.2017 21:25

НБУ потребовал от банков усилить контроль за операциями клиентов. Кого затронут новации?

25 мая 2017 года НБУ утвердил изменения к Положению об осуществлении банками финансового мониторинга. В результате клиенты банков с новыми для себя процедурами подтверждения легальности происхождения доходов. C сентября банки ужесточили требования.

Ежедневно банки отправляют сотни уведомлений о проведении или попытках проведения операций, подпадающих под финансовый мониторинг. Контроль операций клиентов автоматизирован и большинство транзакций фильтруются автоматически.

Если клиент проводит рисковую операцию, согласно нормативам НБУ, банк не только откажет в проведении этой операции, но и сообщит о попытке ее проведения. Поэтому украинцы обязаны не только отвечать на все вопросы банковского специалиста, но и подтверждать свои сделки многочисленными документами.

Без мониторинга - операции до 15 000 грн

Операции физических лиц в сумме до 15 000 грн не подпадают под мониторинг. Если сумма транзакции выше, банк вправе затребовать документальное подтверждение источника происхождения денег клиента.

"Если клиент проводит рисковую операцию, согласно нормативам НБУ, банк не только откажет в проведении этой операции, но и сообщит о попытке ее проведения. Поэтому граждане обязаны не только отвечать на все вопросы банковского специалиста, но и подтверждать свои сделки многочисленными документами".

Какие подтверждающие документы могут потребоваться и какие источники дохода можно указать? Перечень таких подтверждающих документов указан в пункте 50 раздела V Положения об осуществлении банками финансового мониторинга", утвержденном постановлением НБУ № 417 от 26.06.2015 г.



Для физических лиц, в том числе предпринимателей, это зарплата, выплата по гражданско-правовым договорам, выручка за товары или услуги, продажа имущества, получение наследства или выигрыш в лотерею. Достаточным подтверждением будет копия декларация о доходах за прошлый год с отметкой налоговой инспекции, копия такой декларации органа иностранного государства (для нерезидентов и для граждан Украины, которые получали доход за границей). Если декларация на подавалась, банк запросит у клиента информацию о его доходах и уплаченных налогах, заверенную в налоговой инспекции.



Что делать, если доход нельзя подтвердить документально?



Внутренняя банковская анкета клиента содержит также раздел о прочих источниках поступления средств на счета физических лиц. Такие источники поступлений как финансовая помощь, доход от продажи ценных бумаг, доход от продажи или уступки права требования, а также поступления в виде займа также являются легальными.

Банковские учреждения напрямую не уведомляют органы налоговой службы о транзакциях клиентов. Но обобщённые сведения, которые попали на контроль в Госфинмониторинг, направляются кроме других контролирующих органов и в Государственную фискальную службу

Копии соответствующих договоров служат подтверждением законности средств для проведения операций. Хотя некоторые банки уведомляют клиентов, что они не принимают в качестве подтверждения источника дохода договоры о финансовой помощи или займе. Вероятно, слишком большое количество клиентов банков живет в долг.



Сообщает ли банк о поступлениях или расходах граждан в налоговую инспекцию?



Банковские учреждения напрямую не уведомляют органы налоговой службы о транзакциях клиентов. Но обобщенные сведения, которые попали на контроль в Госфинмониторинг, направляются кроме других контролирующих органов и в Государственную фискальную службу. Например, за первое полугодие 2017 года Госфинмониторинг отправил в ГФС 41 обобщенный материал и 18 дополнительных обобщенных материалов.

Когда же появится мониторинг расходов граждан Украины с целью налогообложения? Фактически он уже появился. И если украинцам пока не приходят уведомления из налоговой инспекции с просьбой подтвердить доходы и подать налоговую декларацию, то только потому, что не работает в полной мере механизм налогового контроля в отношении граждан. Стоит ожидать, что эти "недоработки" устранят в течение ближайших лет.

Источник: finance.liga.net