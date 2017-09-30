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Розенко объяснил, кто в Украине получит субсидии "автоматом"
Субсидии на оплату услуг ЖКХ на отопительный сезон 2017/2018 годов автоматически переназначат для 7,5 млн семей, получавших субсидии в прошлом сезоне. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.
Министр заверил, что никаких новых документов семьям, которые уже получали субсидии, подавать не придется – управление соцзащиты все осуществит самостоятельно в автоматическом режиме.
“Никаких революционных изменений в системе начисления и назначения субсидий не будет. Идут изменения, которые только улучшают систему субсидий и делают ее еще проще для людей. Самое главное, что тем людям, которые уже есть в системе субсидий, а это 7,5 миллиона семей, переназначение субсидий произойдет автоматически”, – сказал Розенко.
Он подчеркнул, что любые изменения в финансовом состоянии семьи тоже отслеживаются в автоматическом режиме. “Уже налажен нормальный обмен информацией с ГФС и Пенсионным фондом, и этот обмен также происходит автоматически”, – добавил министр.
Источник: u-news.com.ua
Теги: Донбасс, министр, семья, финансы, пенсионный фонд, субсидия, ГФС
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