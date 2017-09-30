Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Синоптики: вже незабаром - перший сніг і ожеледь

30.09.2017 11:06
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Синоптики: вже незабаром - перший сніг і ожеледь

В Україні у другій половині жовтня можливе випадіння першого снігу, утворення ожеледиці та налипання мокрого снігу, передає УНН з посиланням на прес-службу Укргідрометцентру.

"У другій половині жовтня також ймовірні окремі ускладнення в життєдіяльності населення або в роботі окремих галузей господарства через посилення вітру в поєднання з опадами, локальні дощові паводки, в окремі дні не виключаються і короткочасні зимові явища (наприклад випадіння першого снігу, утворення ожеледиці або налипання мокрого снігу)", - йдеться у повідомлення.

За інформацією Укргідрометцентру, упродовж жовтня 2017 року ймовірні різкі зміни у температурному режимі, випадіння різної інтенсивності опадів в поєднанні з посиленням вітру, окремі нічні заморозки, що може призвести до ускладнень в господарській діяльності або виникнення локальних надзвичайних ситуацій. При цьому, уточнили синоптики, тумани (що мають досить високу вірогідність, як і в останні роки) та дощі збільшуватимуть загрозу виникнення ДТП, збільшується також ймовірність окремих випадків отруєння людей грибами.

Источник: expres.ua



Теги: Донбасс, снег, гололед, гидрометеоцентр
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх