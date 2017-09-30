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В поезде Измаил-Киев курильщики чуть не сожгли тамбур
30.09.2017 17:07
Оставленный пассажиром окурок стал причиной небольшого пожара в поезде №146 "Измаил-Киев". Об этом пишет "Думская".
Инцидент произошел в 3:10 на станции Слободка.
Горел тамбур поезда. Железнодорожники ликвидировали пожар самостоятельно за 15 минут. Работала поездная бригада и работники станции. Огонь повредил перегородку тамбура и туалет.
Пострадавших нет. Пассажиров из вагона, где произошло возгорание, разместили в других вагонах, после чего поезд отправился дальше.
Теги: Донбасс, Киев, Измаил, курение, поезд
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