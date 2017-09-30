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В Украине идет "чистка" нотариусов: вырастут ли цены и чего ждать
Минюст взялся расчищать украинский рынок нотариальных услуг. На сегодняшний день почти 200 нотариусам и госрегистраторам аннулирован или приостановлен доступ к Госреестру имущественных прав на недвижимое имущество и Единому госреестру юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований, пишет UBR.
Согласно недавно поименному списку, опубликованному Минюстом, по состоянию на 28 сентября, реестрами не могут воспользоваться 182 нотариуса и госрегистратора. Нарушителям грозит наказание от штрафа до уголовного дела.
Эксперты предупреждают: хоть бизнес в целом положительно воспринял борьбу с нечестными на руку нотариусами, пострадать могут и честные регистраторы. А также простые граждане, которым скоро может быть нелегко найти нотариуса "с реестром". И все это на фоне дорожающих нотариальных услуг.
По словам специалистов, чистка стартовала с начала года и продолжается по сегодняшний день. "Это делают системно с начала этого года, насколько я знаю, выявляя нарушения при работе с реестрами. Ведь с начала этого года усилена ответственность нотариусов и регистраторов вплоть до уголовной", — рассказала директор в Агентства недвижимости "Левый Берег" Оксана Суслова.
Почему список нарушителей решили обнародовать только сейчас? Дело в том, говорят эксперты, что раньше такие инспекции не были согласованы с законодательством, а потому были "не совсем законными". После того, как процедуры привели в соответствие с законом и утвердили порядок проверок, чиновники начали активно наполнять "черный" список нотариусов.
"Эти почти 200 регистраторов попали под санкции на протяжении примерно 3-4 месяцев. Но учитывая, что нарушает примерно каждый третий нотариус, список должен быть раз в пять больше. В целом по стране примерно 7,5 тыс. нотариусов, 1,5 тыс. из них в Киеве. К концу года список отлученных от реестра может существенно расшириться", — отметил председатель Союза консультантов по недвижимости, юрист Иван Кудояр.
Как рассказали нам в Нотариальной палате Украины (НПУ), большинство случаев отключения от реестров происходят из-за отсутствия четких критериев и технических ошибок регистраторов. Однако это не означает, что последний нарушил закон или провел незаконную регистрацию.
Другое дело, когда речь идет о том, что госрегистратору, в том числе нотариусу, предоставляют поддельные документы, на основании которых он просто вынужден зарегистрировать сделку. Таким образом, говорят эксперты, регистратор нередко становится потерпевшим в этой ситуации, поскольку у него нет полномочий для проведения экспертизы документов или иных инструментов для проверки достоверности предоставленных сведений.
"Вся ответственность возлагается на заявителя, а в результате страдает исключительно государственный регистратор, остается без работы на срок 2-6 месяцев, а иногда и до года. Он оспаривает в суде решение, доказывает свою невиновность и решение отменяется, однако потеряно время, работа останавливается, ограничен доступ граждан к нотариальным действиям, особенно когда речь идет об отдаленных уголках Украины", — рассказали в НПУ.
В приоритете — проблемные стройки
Под пристальное внимание проверяющих, в первую очередь, попадают либо те, на кого поступила жалоба от граждан, либо те, кто провел "загадочные" регистрационные действия. К примеру, сотрудников юстиции сейчас интересуют регистраторы, которые проводили сделки по скандальным "домам Войцеховского", где с документами на строительство есть очевидные проблемы.
При регистрации прав на имущество (земли, квартиры и т.д.) нотариус должен проверить документы не только у покупателя, но и у продавца (застройщика). Если все в порядке, регистратор вносит скан-копии необходимых документов в реестр. Но часто этого либо не делалось вовсе, либо документы вносились не полностью. И таких объектов — масса, говорят эксперты.
Если проверка выявляет серьезное нарушение — блокируют ключ к реестрам, а в особо вопиющих случаях — лишают права доступа к ключу и проверяют работу нотариуса на предмет лишения лицензии и привлечения к ответственности.
"При Минюсте есть комиссия по противодействию рейдерству, в которую можно обратиться с жалобой о противоправных действиях. По результатам рассмотрения обращений Комиссия принимает решение. Оно обязательное к исполнению и когда выявляется прецедент совершения противоправных действий нотариуса, его решение отменяют, а нотариуса лишают лицензии. Например, если собственность перерегистрируют по недостоверным документам, то такое решение отменят", — отметила исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Елена Коробкова.
Не оформляют наследство и повышают цены
При всех позитивных сигналах об очистке рынка от недобросовестных регистраторов, от действий которых страдают простые граждане и бизнес, под прицел проверяющих часто попадают и вполне законопослушные нотариусы, говорят эксперты.
"Проверки стали массовыми, внеплановыми и более ожесточенными. Перед проверяющими задача найти во что бы то ни стало. Поэтому от отстранения и приостановления лицензии никто не застрахован, даже очень хороший нотариус. Проверки были и раньше, но прежде результаты были не настолько публичны", — рассказал председатель правления Киевского городского отделения Ассоциация специалистов по недвижимости (риэлторов) Украины (АСНУ) Владислав Кулишенко.
Последствиями таких блокировок и отключений, говорят в НПУ, становится лишение нотариуса возможности оформлять и права наследников. Ведь передача наследственного дела к другому нотариусу в случае блокирования доступа к реестру законодательно не предусмотрена, а законных оснований для отказа в совершении нотариального действия у нотариуса нет. В итоге, фактически оформить наследство на недвижимость нотариус не может, поскольку лишен прав госрегистратора.
"Это в значительной степени нарушает права и охраняемые законом интересы граждан, которые не могут своевременно и в полном объеме получить нотариальные действия", — рассказали в НПУ.
Сказаться "чистка" может и на стоимости услуг регистраторов, говорят эксперты. И хоть сделок пока что по рынку не так и много, если отключения от реестров продолжат набирать обороты, ценники у нотариусов все-таки вырастут.
"Возьмем допустим доверенность — раньше ее можно было сделать за 150 грн, сейчас минимум 300-350 грн. А будет все 500 грн. Стоимость нотариального удостоверения договора-купли продажи после введения реестра имущественных прав была 2 тыс. грн. и 1%. Сейчас 3 000 грн. плюс 1%. Возможно будет 3,5-4 грн и 1%. Но это скорее последствия инфляции. Падает гривна, возрастают коммунальные, аренда, другие издержки. В Киеве нотариусов и регистраторов достаточно, думаю рынок — это просто "проглотит", — добавил Кулишенко.
Теги: Украина, Донбасс, нотариус, имущество, цены
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