Возмещение ущерба за разрушенное в зоне АТО жилье: миссия выполнима?

30.09.2017 18:47

Более 10 тысяч частных домов и квартир были разрушены в ходе военных действий на Донбассе. И лишь около сотни украинцев требуют в судах от власти компенсацию за нанесенный ущерб. Доказывать свое право на компенсацию приходится годами, поэтому на долгие судебные тяжбы решаются не многие.

Именно суд становится единственной возможностью для переселенцев получить деньги на восстановление жилья, так как в Украине нет действенного механизма возмещения ущерба в таких случаях.

Галина Петрова – пенсионерка, до начала проведения АТО она проживала в частном доме в городе Попасная на Луганщине, подконтрольной правительству Украины. В октябре 2014 года дом женщины прямым попаданием снаряда был полностью разрушен – не осталось ни стен, ни крыши.

В акте строительно-технической экспертизы указано, что домстроение восстановлению не подлежит.



«Я обращалась в мэрию, в прокуратуру, в администрацию, и мне сказали, что дома после прямого попадания не ремонтируют», - рассказывает Галина Петрова.

Женщина была решительно настроена и стала подавать иски в суды. Ответчиками выступали городские власти Попасной, Кабмин, Госказначейство. Пенсионерка, которая осталась без дома, требовала компенсацию за разрушенное жилье.

Частично ее требования удовлетворили в районном суде Попасной, но это оказалось только началом судебных мытарств. Ответчики не согласились с решением и подали апелляцию, вторая инстанция также была на стороне пострадавшей, и тогда власти подали кассацию.





«Я получила отказы и в окружном суде, и в высшем административном, - рассказывает женщина. - Мне под 70 лет, как мои интересы защищаются государством? Я никогда не думала, что в 21 веке останусь без угла. Куда мне идти? Они пинают меня, как мячик, дела отправляют на пересмотрение, а это еще минимум на 2 года».

История Галины Петровой не единичная, сегодня более ста человек пытаются защитить свои права в судах и получить компенсацию за разрушенное жилье или имущество.

Власти всеми способами «открещиваются» от выплат за разрушенное войной жилье

Антитеррористическая операция длится уже более трех лет, но государственные органы не смогли за все это время определить действенный механизм возмещения ущерба. Нет смысла идти в районные или областные органы исполнительной власти и требовать компенсации. Все что может сделать человек - обратиться в суд. Кроме того, для судей это также новая практика.





«На сегодня нет механизма досудебного решения вопросов по возмещению ущерба, - поясняет судья Апелляционного суда Донецкой области Людмила Соломаха. - Но что касается судебной защиты прав, такой порядок существует».

Людмила Соломаха одна из тех судей, которая руководствуясь законами считает, что государство должно компенсировать ущерб за поврежденное имущество в ходе проведения АТО, и ответчиками она видит Кабмин и Госказначейство.

Основанием обращения в суд для пострадавших служит статья 1177 Гражданского кодекса Украины «Возмещение имущественного вреда физическому лицу, пострадавшему от преступления», либо ст.19. ГК Украины «Возмещение вреда, причиненного террористическим актом». Согласно этим статьям, ущерб компенсируется за счет средств госбюджета.

«Много кто говорит, что кодекс гражданской защиты на эти правоотношения не распространяется, с чем не могу согласиться, - рассказывает Людмила Соломаха. - Еще в январе 2015 года Кабмин принял постановление, которым признал чрезвычайными обстоятельства в Донецкой и Луганской областях».

Исходя из закона не имеет значения, было ли установлено, в результате чьих именно террористических действий разрушено жилье, нанесен ущерб, компенсировать его обязано государство, объясняет судья.

В лице кого должно отвечать государство в спорах о нанесенном ущербе

В практике были случаи, когда в спорах о возмещении ущерба, нанесенного в результате АТО, люди указывали ответчиками МВД, Минобороны, СБУ.

Соответственно с законом, ответчиком является государство, и представлять его должны соответствующие органы. Исходя из статьи 38 ГПК Украины, этот орган – Кабмин .

«Кабмин находится на верхушке пирамиды, которая осуществляет борьбу с терроризмом, он и выделяет средства, и решает организационные вопросы», - озвучила судья Людмила Соломаха, указав, что ее позицию разделяют коллеги Апелляционного суда Донецкой области.

Неправильно указанный ответчик дает основание судьям отказывать в удовлетворении иска. Поэтому переселенцы проигрывают суды.

«Поскольку идет речь о возмещении за счет государства, есть такая практика привлекать и Госказначейство Украины, так как это ведомство является определенным распорядителем государственных средств, - сообщает судья. - Конечно, не именно Кабмин и Госказначейство виноваты в ущербе, но они представители государства».

Ни Госказначейство, ни Кабмин не признают себя «надлежащими ответчиками»

Квартира одной из семей Славянска была полностью разрушена после событий 2014 года. Вот уже 2 года люди, обращаясь в суды всех инстанций, не могут добиться возмещения ущерба.

Юристы Кабмина в ответ апеллируют тем, что нет закона, который регулирует порядок возмещения ущерба.

Госказначейство, в свою очередь, также «умыло руки», обозначив, что «бюджетные средства используются только на цели, определенные бюджетными назначениями.





Примечательно то, что Апелляционный суд удовлетворил иск жителей Славянска, а Высший специализированный отправил на рассмотрение в первую инстанцию, где им было отказано.

Как устанавливается размер ущерба

В одном из случаев в практике судьи Людмилы Соломахи владельцы разрушенного дома обратились в суд за назначением компенсации. За пару лет люди уже частично восстановили жилье - часть за свой счет, а что-то за средства гуманитарной помощи. Но в удовлетворении иска им было отказано, основание - недоказанный размер ущерба.

Чтобы доказать размер ущерба необходимо проводить строительно-техническую экспертизу. Если жилье подлежит восстановлению, то соответственно ст.1182 или ст. 85 ГК Украины, сумма компенсации будет соответствовать стоимости работ по его восстановлению.

Если жилье не подлежит восстановлению, то сумма компенсации исходит от опосредованной стоимости жилья в данном регионе (статья 86 ГК Украины). В 2017 году в Донецкой области эта сумма составляет 10,123 тыс. гривен за квадратный метр. В случае выплаты денег человек после их получения лишается прав на свое жилье и земельный участок.





«Сегодня суды взимают все по опосредованной стоимости жилья, - комментирует Людмила Соломаха. - Но что делать, если истец не хочет лишаться собственности земельного участка и дома, а статья 86 ГК Украины предусматривает передачу своих прав собственности государству?»

Если истцы сами признают, что часть дома восстановлена, и они не хотят лишаться на него прав, то нужно назначать строительно-техническою экспертизу, но стороны от таких ходатайств отказываются из-за большой стоимости процедуры.

Этот момент нужно учитывать и при обращении в Европейский суд - там тоже можно получить отказ, если была не доказана сумма ущерба.

«Неподъемные» судебные сборы, и как их избежать

Одной из проблем, с которой сталкиваются люди при обращении в суды, – судебный сбор. Не единичный случай, когда делу не дают ход по причине того, что человек не имеет возможности его оплатить.

В одной из апелляционных жалоб переселенца был назначен сбор в размере 6, 699 тысяч гривен. У пострадавшего не оказалось такой суммы, и дело «зависло».

«В таких случаях необходимо писать в заявлении: прошу освободить меня от уплаты сбора в связи с моим материальным положением, - комментирует судья Людмила Соломаха. - Делать это необходимо до того, как принимается решение».

Нужно иметь в виду, что если апелляцию подает, к примеру, Госказначейство, и его жалобу суд удовлетворяет, то судебный сбор ложится на плечи потерявшего жилье человека. На этой стадии суд никак не сможет освободить его от этого.

Как заставить государство выплачивать компенсации?

Еще в 2015 году Постановлением Кабмина Украины от 29.04.2015 г. №250 утвержден Порядок и условия предоставления субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на восстановление (строительство, капитальный ремонт, реконструкцию) инфраструктуры в Донецкой и Луганской областях.





Есть и положительная судебная практика. Печерский районный суд Киева 18 сентября частично удовлетворил иск жителю Песок Игорю Лошадкину, дом которого был поврежденный в результате террористического акта.

Из государственного бюджета ему будет возмещено 1,8 миллиона гривен. Кроме этого, суд обязал уплатить пострадавшему 10 тысяч гривен за нанесенный моральный ущерб.

Мужчина судился с Кабинетом министров Украины, Государственной казначейской службой, Антитеррористическим центром при СБУ, Министерством обороны, Министерством внутренних дел и Главным управлением Национальной гвардии Украины.

Летом 2015 года семья Лошадкиных подала иски против России и Украины в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Как пояснили истцы, «с Россией судятся, потому что она разрушила их дом и жизнь, а с Украиной, так как та ничего не делает для своих переселенцев».

Не исключено, что судебные дела украинцев о возмещении ущерба, причиненного в период проведения АТО, будут и дальше решаться на международном уровне.

Отказываясь возмещать ущерб, Украина вынуждает людей искать помощи в Европейском суде по правам человека и взыскивать компенсацию за то, что государство не обеспечило своим гражданам защиту права собственности и справедливый суд.



Источник: «Вчасно»

























