Зима близко: 1 октября украинская полиция проверит знания правил дорожного движения

30.09.2017 22:06

С 1 октября на загородных дорогах нужно включать фары.

Наступает октябрь, а это означает, что согласно пункта 9.8 ПДД Украины во время движения вне населенных пунктов на всех механических транспортных средствах должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия — ближний свет фар. Полиция пообещала штрафовать нарушителей данного правила.

За невключенные дневные ходовые огни или ближний свет на загородных дорогах предусмотрен штраф в размере 425 гривен (часть 2 статьи 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях). Данное правило будет действовать до 1 мая.

«Именно в указанный период, в связи с сокращением светового дня и погодными условиями возникает необходимость в повышении видимости автомобиля для пешеходов и других участников движения», — сообщили в Управлении безопасности дорожного движения Нацполиции.

Норма об обязательном включении фар при движении вне населенных пунктов действует в Украине с 2012 года.

Источник: hyser.com.ua