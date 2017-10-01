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Депутат Госдумы РФ приехал в оккупированный Донецк
Депутат Госдумы РФ, член фракции Коммунистической партии Казбек Тайсаев приехал во временно оккупированный Донецк на показ фильма российского режиссера Алексея Пиманова "Крым". Об этом сообщают Новости Донбасса.
Сайты боевиков публикуют фотографии, на которых Тайсаев сидит в зале кинотеатра "Звездочка" вместе с Борисом Литвиновым, которого боевики называют "главой компартии ДНР".
Как отмечает издание, Литвинов - один из организаторов сепаратистского движения в Донецке.
"ДНР" и "ЛНР" - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, депутат, Госдума
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