Экспорт отечественных молочных продуктов вырос на 81%

01.10.2017 14:17

Рост цен на мировом рынке и открытие новых рынков привело к увеличению экспорта украинской молочной продукции за последние восемь месяцев на 81%

Об этом в ходе международной конференции швейцарско-украинского проекта «Создание системы контроля за безопасностью пищевых продуктов на основе оценки рисков в цикле производства и сбыта молочных продуктов в Украине» заявила заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины Елена Ковалева.

"Молочная отрасль является специфической, социально и экономически важной в структуре АПК. Ее потенциал пока нереализованный, отрасль находится в состоянии трансформации и очень важно найти правильные шаги, чтобы дать мощный толчок для ее развития. Сегодня мы уже имеем реальные изменения, такие как смещение производства молока от хозяйств населения в сельскохозяйственных предприятий, повышение продуктивности коров, увеличение доли молока высшего качества. Вважливим является не только наращивание экспорта, а в первую очередь обеспечения украинского потребителя продукцией надлежащего качества. Здесь налаживания контроля за качеством и безопасностью молочного сырья играет важную роль", - говорит Ковалева.

В следующем году правительство планирует существенно увеличить расходы на развитие отрасли животноводства. На это бюджетом предусмотрено 2,3 млрд грн. С начала года производство молока на предприятиях увеличилось на 1,3% по сравнению с 2016 годом, а в августе рост составил 3,6%.

Источник: agrostory.com