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Киев теряет пальму первенства по инвестиционной привлекательности
01.10.2017 16:46
Киев теряет первое место по инвестиционной привлекательности, сообщает BusinessUa.
В период с февраля 2014 года по июль 2017 года иностранные компании инвестировали всего €3 млрд 300 млн в 136 проектов. Киевская область привлекла иностранных инвестиций на €687 млн , Львовская – €658 млн, Одесская – €596 млн. За тот же период во Львовской области создано 7021 рабочее место, в Киевской – всего 3630.
Отметим, что в дореволюционный период Киев опережал другие регионы по данным показателям в несколько раз.
Теги: Украина, Донбасс, Киев, инвестиции
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