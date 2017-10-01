Ліквідувати “токсичні активи” українських держбанків допоможе Японія

01.10.2017 15:57

Україна втілює проект по роботі з простроченими кредитами за участі японських радників, які допомагають проаналізувати 50 найбільших “токсичних активів”.

Про це в інтерв’ю розповів міністр фінансів Олександр Данилюк.

Чиновник зазначив, що оскільки після націоналізації Приватбанку Мінфін є власником 55% банківської системи, відновлення кредитування є також і його завданням. Проблемою стала велика частка непрацюючих кредитів у портфелях держбанків, під які формуються резерви.

“Нині 70% усіх непрацюючих кредитів сконцентровані у державних банках, і це дуже серйозна проблема, розв'язання якої є передумовою для відновлення кредитування. Це питання треба вирішувати. У нас є кілька варіантів, як це зробити. Наразі ми втілюємо відповідний проект за участі японських радників, які допомагають нам проаналізувати 50 найбільших NPL-позичальників кожного державного банку. Ми зіштовхнулися із дуже серйозним спротивом. Багатьох влаштовує, як виявилося, статус-кво”, - каже урядовець.

За його словами, складається враження, що нікому швидке вирішення проблеми не потрібне.

“Але ми робимо все можливе для того, аби японські консультанти зайшли в банки, проаналізували стан, зробили висновки, розказали нам про своє бачення шляхів вирішення проблем. У наших японських колег, особливо у тієї команди, яку ми зараз залучили до співпраці, є величезний досвід роботи з цією проблемою, і вони дійсно можуть нам допомогти”, - повідомив міністр.

Він також додав, що ці експерти офіційно запрошені українським урядом і прем'єр Японії про цей візит знає.

Данилюк стверджує, що йдеться про величезні кошти, які є власне грішми платників податків.

“Тому ми налаштовані на те, щоб все ж таки це питання зрушити з місця. І якщо на нашому шляху будуть якісь перепони, не думаю, що вони нас зупинять. Ми розуміємо причину. Кілька бізнес-груп у минулому багато років відверто паразитували на державних банках України. Щось подібне у приватному секторі було б просто неможливе. І я сподіваюся, що нашим державним банкам удасться очистити свої баланси та вирішити проблему NPL (прострочений кредит — Ред.), бо вони отруюють банки й не дозволяють їм розвиватися”, - підсумував очільник Мінфіну.

Источник: ukrinform.ua